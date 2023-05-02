Окупанти розосереджені та постійно маневрують: ситуація у Чорному морі після вибуху в Севастополі

Російські окупанти вдерлися на нашу землю з розрахунком захопити Київ за лічені дні. Однак “Київ за три дні” перетворився у планування оборони самої Росії та паніку серед її мешканців. Що ж, війна ні для кого не минає безслідно, а для агресора — цілком очевидно, має наслідки.

Ситуація у Чорному морі 2 травня

Після пожежі у Козачій бухті, що в тимчасово окупованому Севастополі, російські війська почуваються не надто впевнено.

Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталія Гуменюк розповіла у розмовній студії телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку про ситуацію в морі після пожежі у Козачій бухті, а також прокоментувала загрозу ракетних ударів.

Так, за словами Наталії Гуменюк, росіяни посилили свою присутність у Чорному морі, постійно змінюючи дислокацію та маневруючи, однак окупанти не заходять у бухти, які раніше гучно називали рідними гаванями.

— Наразі корабельне угрупування суттєво тяжіє до Новоросійська, частіше кораблі заходять для поповнення запасів саме туди, аніж до бухт Севастополя.

Корабельне угрупування зараз становить десять одиниць, які максимально розосереджено маневрують в районі південно-східного узбережжя Криму, — повідомила керівниця прес-центру ОК Південь.

Також Гуменюк зазначила, що на чергуванні у Чорному морі залишаються два підводних ракетоносії. Такий рівень загрози ОК Південь розцінює як високий, оскільки на кораблях є вісім ракет типу Калібр.

Також Наталія Гуменюк наголосила, що українські узбережжя й досі залишаються небезпечними. Російські міни чатують на необачних громадян, а військові кораблі становлять небезпеку навіть на відстані.

— Вже відомо, що міни з наших узбереж запливали до Грузії та Румунії. Тож це нині зона оборони, а не відпочинку та курортного сезону, — наголосила вона.

Також Наталія Гуменюк розповіла, що на Херсонщині й досі тривають роботи з розмінувань. На жаль, під час виконання завдань постійно підриваються вибухотехніки.

Водночас українські аграрії вже знайшли вихід з небезпечної ситуації: запустили перший трактор на дистанційному керуванні!

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