Оккупанты рассредоточены и постоянно маневрируют: ситуация в Черном море после взрыва в Севастополе

Российские оккупанты ворвались на нашу землю с расчетом захватить Киев за считанные дни. Однако “Киев за три дня” превратился в планирование обороны самой России и панику среди ее жителей. Что ж, война ни для кого не проходит бесследно, а для агрессора — совершенно очевидно имеет последствия.

Ситуация в Черном море 2 мая

После пожара в Казачьей бухте, находящейся во временно оккупированном Севастополе, российские войска чувствуют себя не слишком уверенно.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала в разговорной студии телемарафона Єдині новини Вадиму Карпьяку о ситуации в море после пожара в Казачьей бухте, а также прокомментировала угрозу ракетных ударов.

Так, по словам Натальи Гуменюк, россияне усилили свое присутствие в Черном море, постоянно меняя дислокацию и маневрируя, однако оккупанты не заходят в бухты, которые раньше громко называли родными гаванями.

— Пока корабельная группировка существенно тяготеет к Новороссийску, чаще корабли заходят для пополнения запасов именно туда, чем в бухты Севастополя.

Корабельная группировка сейчас составляет десять единиц, максимально рассредоточено маневрирующих в районе юго-восточного побережья Крыма, — сообщила руководитель пресс-центра ОК Юг.

Также Гуменюк отметила, что на дежурстве в Черном море остаются два подводных ракетоносителя. Такой уровень угрозы ОК Юг расценивает как высокий, поскольку корабли несут восемь ракет типа Калибр.

Также Наталья Гуменюк уточнила, что украинские побережья до сих пор остаются опасными. Российские мины подстерегают опрометчивых граждан, а военные корабли представляют опасность даже на расстоянии.

— Уже известно, что мины с наших побережий заплывали в Грузию и Румынию. Так что сейчас это зона обороны, а не отдыха и курортного сезона, — подчеркнула она.

Также Наталья Гуменюк рассказала, что в Херсонской области до сих пор продолжаются работы по разминированию. К сожалению, при выполнении заданий постоянно подрываются взрывотехники.

В то же время украинские аграрии уже нашли выход из опасной ситуации: запустили первый трактор на дистанционном управлении!

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