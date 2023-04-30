Первый трактор на дистанционном управлении! Аграрии нашли способ работать на минных полях

В Харьковской области этой весной засеют только половину полей — остальные плотно заминированы врагом. В то же время аграрии, несмотря на опасность, прибегают к уловкам, чтобы засеять плодородную землю.

В Агрокомбинате Слобожанском ежегодно выращивали более 100 тысяч свиней и засевали 6,5 тысяч гектаров земли. Сейчас все поля заминированы, а почти все поголовье свиней убито, украдено или умерло от голода. Бывало, что животных месяц не кормили.

Россияне квартировались в свинарниках, там же прятали технику. Боялись, что местные их сдадут. Работников не пускали, чтобы не было диверсии и стреляли по ногам. Из 42 свинарников 36 разбиты российскими обстрелами, сельхозтехника украдена или уничтожена.

Саперы говорят, что работал бешеный “маньяк”: противопехотные мины лепестки, мины-жабы, противотанковые. В Слобожанском понимают, что на разминирование могут уйти годы, потому действуют сами. Трактор оборудовали системой дистанционного управления, чтобы он мог ездить по полю без водителя. Это стоит миллион гривен, но сохранит жизнь.

Уже мы оборудовали старый колёсный трактор Т-150. Оборудовали навигацией, автопилотом, патрулькой и теперь нам это позволяет выезжать на поле без присутствия в тракторе механизатора — рассказывает агроном Артур Зинуров.

Ущерб, нанесенный россиянами агропредприятию, колоссальный — 650 миллионов гривен. Фермеры хотят, чтобы Кремль заплатил за все. Будут подавать в международный суд вместе с другими аграриями.

Ранее мы рассказывали о том, как аграрии продолжают работать под вражескими пулями на юге Украины.

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