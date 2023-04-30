Война в Украине

Первый трактор на дистанционном управлении! Аграрии нашли способ работать на минных полях

Татьяна Доцяк 30 апреля 2023, 08:00
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