Перший трактор на дистанційному керуванні! Аграрії знайшли спосіб працювати на мінних полях

На Харківщині цієї весни засіють лише половину полів — решта щільно заміновані ворогом. Водночас аграрії, попри небезпеку, вдаються до хитрощів, аби засіяти родючу землю.

У Агрокомбінаті Слобожанському щорік вирощували понад 100 тисяч свиней і засівали 6,5 тисяч гектарів землі. Нині всі поля заміновано, а майже все поголів’я свиней убито, вкрадено або померло від голоду. Бувало, що тварин місяць не годували.

Росіяни квартирувались у свинарниках, там же ховали техніку. Боялися, що місцеві їх здадуть. Працівників не пускали, щоб не було диверсії та стріляли по ногах. З 42 свинарників 36 розбиті російськими обстрілами, сільгосптехніка вкрадена або знищена.

Сапери кажуть, що працював скажений “маніяк”: протипіхотні міни пелюстки, міни-жаби, протитанкові. У Слабожанському розуміють, що на розмінування можуть піти роки, тому діють самі. Трактор обладнали системою дистанційного керування, щоб він міг їздити полем без водія. Це коштує мільйон гривень, але збереже життя.

Уже ми обладнали старий трактор Т-150 колесний. Обладнали навігацією, автопілотом, патрулькою і тепер нам це дає змогу виїзджати на поле без присутності в тракторі механізатора — розповідає агроном Артур Зінуров

Збитки, які завдали росіяни агропідприємству, колосальні — 650 мільйонів гривень. Фермери хочуть, щоб Кремль заплатив за все. Подаватимуть до міжнародного суду разом з іншими аграріями.

Раніше ми розповідали про те, як аграрії продовжують працювати під ворожими кулями на півдні України.

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