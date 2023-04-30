Війна в Україні

Перший трактор на дистанційному керуванні! Аграрії знайшли спосіб працювати на мінних полях

Тетяна Доцяк 30 Квітня 2023, 08:00
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В Україні розробили трактор на дистанційному керуванні

Перший трактор на дистанційному керуванні! Аграрії знайшли спосіб працювати на мінних полях
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