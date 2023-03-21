Посівна 2023, яка вже стала подвигом! Як українські аграрії працюють на полях, всіяних снарядами

Новий воєнний сезон розпочали українські аграрії. В десяти областях уже стартувала посівна. Але в поля цьогоріч вийшли, не чекаючи весни. Завдяки теплій зимі вдалося раніше вивести техніку на ниви і внести добрива в озимину. Як розпочалася посівна 2023 в Україні — дивись і читай у нашому матеріалі.

Посівна 2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях

Минулий сезон для сільгоспвиробників був украй складним. Аграрії ледве вийшли в нуль. Про прибутки взагалі не йдеться. Через російських окупантів частину полів не вдалося обробити.

Вологу кукурудзу не було змоги висушити через перебої з електроенергією, тож і збути врожай було важко. Та й ціни на паливно-мастильні матеріали та добрива підскочили в рази.

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На полі площею майже 30 га зеленіє озимий ячмінь. Після зими його удобрили. Очікують непоганий урожай як для воєнного року, не гірший ніж попередній, сподівається фермер Микола Дубина.

Беремо моноліти, робимо аналіз, і нам показало, що десь 92–95% живого є. Якщо буде все так, як ми хочемо, то виростимо 45–50 центнерів з гектара, — розповідає фермер.

Збитків зазнали аграрії Умані. В перший день повномасштабної війни російська ракета влучила у військовий об’єкт, боєприпаси розлетілися в радіусі 30 км. Навколишні поля були всіяні ними і сезон сільгоспвиробники там втратили.

Піротехніки виявили понад 39 тис. вибухонебезпечних предметів. Більшість полів перевірили, вилучили вибухівки, щоб аграрії могли працювати, — каже речниця ГУ ДСНС України в Черкаській області Юлія Норовкова.

Нині аграрії дивляться на структуру посівних площ, вивчають ринки збуту. Цьогоріч сіють багато соняху, сої та ярого ячменю. Та все ж дві тисячі фермерських господарств регіону віддають перевагу традиційним культурам.

Триматися на плаву аграріям допомагають державні кредитні програми. Пан Микола цього року робить ставку на кукурудзу і планує збільшити посіви сої, бо на неї нині є попит. Погода вже дозволяє техніці заїхати на поле, тож аграрії десяти регіонів розпочали посівну, щоб не втрачати дорогоцінну вологу.

Раніше ми розповідали, як після окупації страждає фермерство на Харківщині.

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