Посевная 2023, которая уже стала подвигом! Как украинские аграрии работают на полях, усеянных снарядами

Новый военный сезон открыли украинские аграрии. В десяти областях уже стартовала посевная. Но в поля в этом году вышли, не дожидаясь весны. Теплая зима позволила раньше вывести технику на нивы и внести удобрения в озимые. Как началась посевная 2023 в Украине — смотри и читай в нашем материале.

Посевная 2023 в Украине: как аграрии работают на усеянных снарядами полях

Прошлый сезон для сельхозпроизводителей был очень сложным. Аграрии едва вышли в ноль. О доходах речь вообще не идет. Из-за российских оккупантов часть полей не удалось обработать.

Влажную кукурузу не было возможности высушить из-за перебоев с электроэнергией, поэтому и сбыть урожай было тяжело. Да и цены на горюче-смазочные материалы и удобрения подскочили в разы.

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На поле площадью около 30 га зеленеет озимый ячмень. После зимы его удобрили. Ожидается неплохой урожай как для военного года, не хуже предыдущего, надеется фермер Николай Дубина.

Берем монолиты, делаем анализ, и нам показало, что где-то 92–95% живого есть. Если будет все так, как мы хотим, то вырастим 45–50 центнеров с гектара, — рассказывает фермер.

Убытки понесли аграрии Умани. В первый день полномасштабной войны российская ракета попала в военный объект, боеприпасы разлетелись в радиусе 30 км. Окрестные поля были усеяны ими, и сезон сельхозпроизводители там потеряли.

Пиротехники обнаружили более 39 тыс. взрывоопасных предметов. Большинство полей проверили, изъяли взрывчатки, чтобы аграрии могли работать, — говорит спикер ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Юлия Норовкова.

Сейчас аграрии смотрят на структуру посевных площадей, изучают рынки сбыта. В этом году сеют много подсолнуха, сои и ярового ячменя. И все же две тысячи фермерских хозяйств региона предпочитают традиционные культуры.

Держаться на плаву аграриям помогают государственные кредитные программы. Николай в этом году делает ставку на кукурузу и планирует увеличить посевы сои, потому что на нее сейчас есть спрос. Погода уже позволяет технике заехать на поле, аграрии десяти регионов начали посевную, чтобы не терять драгоценную влагу.

Ранее мы рассказывали, как после оккупации страдает фермерство в Харьковской области.

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