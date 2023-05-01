Штурм на позиции под Бахмутом попал на видео. Уникальные кадры операции ВСУ

Современную войну можно назвать войной дронов. Они — глаза наших защитников, которые помогают наносить удары по оккупантам. Ценность беспилотников продемонстрировало подразделение аэроразведки Terra.

Бойцы опубликовали детальный разбор штурмовой операции на одной из позиций под Бахмутом, где наших военных с воздуха поддерживают оснащенные снарядами дроны.

Ранее подразделение вело разведку и корректировало огонь нашей крупнокалиберной артиллерии. Теперь осваивают методики сопровождения пехоты во время штурма враждебных позиций.

Командир подразделения Абдула рассказывает о снарядах, которые могут нести дроны:

— Известны всем ВОГ-17, осоколочно-фугасные боеприпасы повышенной мощности, осколочно-кумулятивные боеприпасы, и новая разработка — боеприпас повышенной мощности с длинным хвостовиком тоже осколочно-фугасный.

Проведение штурмовой операции с использованием дронов

Пехота третьей отдельной штурмовой бригады разворачивается на поле боя. Сначала штурмовики встречают вражеского командира взвода или отделения. Его действия спокойны и выверены. Завязывается бой, стороны забрасывают друг друга гранатами. Штурмовики успели отскочить и не получили ранения.

Один из них ведет огонь по врагу, чтобы тот не смог бросить следующую гранату. Поле боя находится под контролем, информация передается из дронов. Далее украинский защитник слышит информацию, что враг отвлекся, и отправляется на его ликвидацию. Успешно. Защитники двигаются дальше.

Ранее мы рассказывали, как работает аэроразведка ВСУ на Бахмутском направлении.

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