Добровільно з позицій не йдуть? Як окупанти здаються у полон під Бахмутом

Кілька днів тому українці отримали позитивні новини з Бахмутського напрямку. Наші захисники витиснули ворога на дистанцію до 2 км. Деякі росіяни під час відступу здавалися в полон.

Гірсько-штурмова бригада Едельвейс опублікувала відео, на якому українські бійці беруть в полон російського загарбника на Бахмутському напрямку.

Наші захисники звертаються до російського військового, щоб той здавався у полон: підняв руки та підходив ближче. Українські військові наказали окупанту зняти бронежилет, той послухався та розповів, яка ситуація у посадці, звідки він прийшов.

Ситуація у Бахмуті: Данілов про заяви Пригожина

Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, Пригожин (керівник ПВК Вагнер) обіцяв захопити Бахмут ще до дня народження Путіна у жовтні 2022 року. Тому зараз власник ПВК робить заяви, що вагнерівцям нібито не вистачає боєприпасів чи чогось ще.

Данілов каже, що росіяни продовжують спроби захоплення українських територій. Утім наші захисники та захисниці не дають їм цього зробити.

Секретар РНБО підтвердив слова командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського щодо того, що українські військові трохи відтісняють ворога з позицій на Бахмутському напрямку.

— Але майте на увазі, що 41 км кв. — це площа Бахмута. Там є з чим та де працювати. Наші військові відпрацьовують усі ці питання. Маємо частковий успіх, але це залежить від багатьох факторів.

Бахмут здавати не збираємося. Триматимемо стільки, скільки військові вважатимуть за потрібне для стратегічних та тактичних цілей.

Також він наголосив, що росіяни не йдуть з позицій добровільно. Цьому передують потужні дії та тиск українських військових.

Щоб більше знати про ситуацію на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій на 12 травня 2023.

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