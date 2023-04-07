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Дві посадки — мінус сотні окупантів. Видовищна битва батальйону К2 за позиції з вагнерівцями

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 07 Квітня 2023, 21:00

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