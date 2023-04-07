Дві посадки — мінус сотні окупантів. Видовищна битва батальйону К2 за позиції з вагнерівцями

Їхні відео з передової набирають в інтернеті мільйони переглядів, а сам підрозділ К2 вже став легендарним. Бійці доводять, що можуть не просто відбивати свої позиції у загарбників, а також демонструють дива військової кмітливості та вправності.

Їхня частина фронту в районі Сіверська між двома гарячими точками — на півдні Бахмут, а північніше Кремінна.

Завдання батальйону К2 54-ї бригади — не пропустити тут просування росіян.

Тільки зараз бійці можуть поділитись, як бились проти ворога взимку. Кадри цих боїв вже стали інструкцією для практиків і теоретиків військового ремесла.

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Тоді на світанку близько 50 вагнерівців рушили в атаку з двох боків. Спочатку бій прийняла піхота, яка була в окопах. Потім, зі слів військовослужбовця Ярослава, вступили у боротьбу й резервні підрозділи та відбили атаку.

Оперативне корегування дронами, вміле командування боєм, якісний зв’язок та снайперська точність мінометного розрахунку прирекли російський штурм на провал.

Танк з українським прапором під’їхав впритул до російської позиції та влучив в окоп, де було близько десяти окупантів. Водночас ворог спробував вистрілити у наш танк, але не поцілив. Як це було — дивись докладніше у відео.

А протитанкісти батальйону К2 тим часом цілодобово чатують на російську бронетехніку. Один із бійців Сергій говорить, що одразу після пострілу доводиться змінювати місце перебування, адже ворог точно дасть відповідь.

По-справжньому унікальний випадок стався й з бійцями 103-ї окремої бригади територіальної оборони, яка захопила російський танк Т-72 Б3М. Читай, як українські захисники відновили російський танк, щоб він нищив колишніх власників.

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