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Не гірше Абрамса! Бійці ЗСУ відновили російський танк, щоб нищив його колишніх власників

Єгор Ромахло 14 Березня 2023, 22:30

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