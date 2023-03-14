Не гірше Абрамса! Бійці ЗСУ відновили російський танк, щоб нищив його колишніх власників

По-справжньому унікальний випадок. Ще восени, під час Харківського контрнаступу, розвідка 103 окремої бригади територіальної оборони захопила російський танк Т-72 Б3М.

Тікаючи від Збройних Сил України, росіяни поспіхом покинули гордість своєї танкової промисловості. Окупанти вихвалялися, що це — одна з найкращих бойових машин у світі.

І хоча машина потребувала ремонту, львівських тероборонівців це не спинило. Танк модернізували, він має сучасний тепловізор, автоматичну систему прицілювання та ведення вогню. Відновлювали — власними силами.

Зараз також дивляться

Бійці жартують, що тепер ця машина точно не гірше за Леопарди та Абрамси. Після капітального ремонту машина нищить своїх колишніх власників.

Ще б вони більше нам такого лендлізу підганяли — було б прекрасно! — жартує український захисник Микола на псевдо Спринтер.

Микола, Юрій та Сергій до повномасштабної війни навіть й не думали, що стануть танковим екіпажем. До 24 лютого чоловіки мали цивільні професії.

Трофейну машину екіпаж жартома назвав Таксі, адже основна задача — швидка та якісна доставка снарядів на ворожі позиції. Компанію воїнам у танку склав бойовий пес-талісман на ім’я Штик.

Зараз цей танк нищить ворога на Східному напрямку. Екіпаж шість разів виходив на бойове завдання й техніка успішно відпрацювала по позиціях росіян.

Та вже зовсім трохи залишилось чекати й на нові танки від західних партнерів. Читай, як Велика Британія навчає українських танкістів користуватись Challenger 2.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!