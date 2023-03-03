Екіпажі швидко схоплюють нові знання — як Велика Британія навчає українців користуватись танками Challenger 2

Велика Британія стала першою країною серед західних партнерів, яка вирішила передати Україні танки Challenger 2. Нині там активно навчають українських військових користуватися ними.

Спершу заняття з теорії, далі практика — так на британських полігонах українських військових вчать опановувати ці бойові машини.

Українські військові кажуть, що британські інструктори все пояснюють дуже ретельно, а це допомагає швидко опановувати матеріал.

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Нині Британія активно готує українських артилеристів та танкістів. А за останні шість місяців у Королівстві пройшли інтенсивний курс навчання десять тисяч українських військовослужбовців.

Ми повинні бути задоволені тим, чого ми вже досягли, і ми повинні бути впевнені, що Україна перемагає, а Росія програє.

Ми повинні набратися сили, щоб продовжувати підтримувати Україну протягом усього цього часу, — каже голова комітету начальників штабів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ентоні Радакін.

Нагадаємо, що перші танки Leopard 2 вже в Україні. Польща передала чотири танки Leopard 2 A4. Однак незабаром очікуються нові постачання. Читай про це більше.

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