Экипажи быстро схватывают новые знания — как Великобритания учит украинцев пользоваться танками Challenger 2

Великобритания стала первой страной среди западных партнеров, решившей передать Украине танки Challenger 2. Сейчас там активно учат украинских военных пользоваться ими.

Сначала занятия по теории, дальше практика — так на британских полигонах украинских военных учат осваивать эти боевые машины.

Украинские военные говорят, что британские инструкторы все объясняют очень тщательно, а это помогает быстро усваивать материал.

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Сейчас Британия активно готовит украинских артиллеристов и танкистов. А за последние шесть месяцев в Королевстве прошли интенсивный курс обучения десять тысяч украинских военнослужащих.

Мы должны быть удовлетворены тем, чего мы уже добились, и мы должны быть уверены, что Украина побеждает, а Россия проигрывает.

Мы должны набраться сил, чтобы продолжать поддерживать Украину в течение всего этого времени, — говорит председатель комитета начальников штабов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энтони Радакин.

Напомним, что первые танки Leopard 2 уже в Украине. Польша передала четыре танка Leopard 2 A4. Однако в скором времени ожидаются новые поставки. Читай об этом больше.

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