Не хуже Абрамса! Бойцы ВСУ восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев

По-настоящему уникальный случай. Еще осенью, во время Харьковского контрнаступления, разведка 103-й отдельной бригады территориальной обороны захватила российский танк Т-72 Б3М.

Убегая от Вооруженных Сил Украины, россияне спешно кинули гордость своей танковой промышленности. Оккупанты хвастались, что это одна из лучших боевых машин в мире.

И хотя машина нуждалась в ремонте, львовских терробороновцев это не остановило. Танк модернизирован, он имеет современный тепловизор, автоматическую систему прицеливания и ведения огня. Восстанавливали — своими силами.

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Бойцы шутят, что теперь эта машина точно не хуже Леопардов и Абрамсов. После капитального ремонта машина уничтожает своих бывших владельцев.

Еще бы они нам больше такого лендлиза подгоняли — было бы прекрасно! — шутит украинский защитник Николай с позывным Спринтер.

Николай, Юрий и Сергей до полномасштабной войны даже и не думали, что станут танковым экипажем. До 24 февраля мужчины имели гражданские профессии.

Трофейную машину экипаж в шутку назвал Такси, ведь основная задача — быстрая и качественная доставка снарядов на вражеские позиции. Компанию воинам в танке составил боевой пес-талисман по кличке Штык.

Сейчас этот танк уничтожает врага на Восточном направлении. Экипаж шесть раз выходил на боевое задание и техника успешно отработала по позициям россиян.

Но уже совсем немного осталось ждать и новых танков от западных партнеров. Читай, как Великобритания учит украинских танкистов пользоваться Challenger 2.

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