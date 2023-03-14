Люди

Не хуже Абрамса! Бойцы ВСУ восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев

Егор Ромахло 14 марта 2023, 22:30

Больше видео
0:04:23
історії українських добровольців
Они обивали пороги военкоматов! Невероятные истории украинских добровольцев
0:03:11
Історія Юлії Кобзар зі зруйнованого будинку у Запоріжжі
Потеряла все в разрушенном доме, а муж чудом выжил! История женщины из разрушенного дома в Запорожье
0:03:03
Евакуація з Донеччини: як працюють Білі Янголи
Сборы под канонаду, прощание с домом и выезд под взрывы: как Белые Ангелы эвакуируют людей из Донецкой области
Павло Казарін
Война в этом году не закончится: Павел Казарин в интервью во время ротации из Бахмута
Смотреть больше

Последние видео
0:02:51
Бійці ЗСУ відновили російський танк

Не хуже Абрамса! Бойцы ВСУ восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев
0:04:23
історії українських добровольців
Они обивали пороги военкоматов! Невероятные истории украинских добровольцев
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, или Дорога, не касаясь земли — украинский фильм, рассказывающий историю детей войны
0:03:11
Історія Юлії Кобзар зі зруйнованого будинку у Запоріжжі
Потеряла все в разрушенном доме, а муж чудом выжил! История женщины из разрушенного дома в Запорожье
0:02:50
Медицинская помощь в прифронтовых селах
Непрерывно оказывали помощь в деоккупированной Херсонской области! Истории медиков-добровольцев
0:03:03
Бесплатные обеды для военных
Их спасибо – высшая награда! Как в Ровенской области кормят защитников
Карта бойових дій в Україні
Российские оккупанты снова воюют со школами: карта боевых действий в Украине 14 марта в режиме онлайн
0:04:51
Камеры пыток в Харьковской области
Пытки за любовь: электроток и подвешивание. В Волчанске людям есть что рассказать
танкова рота
Преподаватели и курсанты бок о бок на поле боя: история героев танковой роты
0:03:03
Евакуація з Донеччини: як працюють Білі Янголи
Сборы под канонаду, прощание с домом и выезд под взрывы: как Белые Ангелы эвакуируют людей из Донецкой области
Больше видео
історії українських добровольців
Читать дальше
Они обивали пороги военкоматов! Невероятные истории украинских добровольцев

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь