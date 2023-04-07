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Две посадки — минус сотни оккупантов. Зрелищная битва батальона К2 за позиции с вагнеровцами

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 07 апреля 2023, 21:00

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