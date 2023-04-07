Две посадки — минус сотни оккупантов. Зрелищная битва батальона К2 за позиции с вагнеровцами

Их видео с передовой набирают в интернете миллионы просмотров, а само подразделение К2 уже стало легендарным. Бойцы доказывают, что могут не просто отбивать свои позиции у захватчиков, а также демонстрируют чудеса военной сообразительности и сноровки.

Их часть фронта в районе Северска находится между двумя горячими точками — на юге Бахмут, а севернее Кременная.

Задача батальона К2 54-й бригады — это не пропустить здесь продвижения россиян.

Только сейчас бойцы могут поделиться, как сражались против врага зимой. Кадры этих сражений уже стали инструкцией для практиков и теоретиков военного ремесла.

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Тогда на рассвете около 50 вагнеровцев двинулись в атаку с двух сторон. Сначала бой приняла пехота, которая была в окопах. Затем, по словам военнослужащего Ярослава, вступили в борьбу и резервные подразделения и отразили атаку.

Оперативная корректировка дронами, умелое командование боем, качественная связь и снайперская точность минометного расчета обрекли российский штурм на провал.

Танк с украинским флагом подъехал вплотную к российской позиции и попал в окоп, где находились около десяти оккупантов. В то же время враг попытался выстрелить в наш танк, но не попал. Как все было — смотри подробнее в видео.

А противотанкисты батальона К2 тем временем круглосуточно подстерегают российскую бронетехнику. Один из бойцов Сергей говорит, что сразу после выстрела приходится менять местонахождение, ведь враг точно ответит.

По-настоящему уникальный случай произошел и с бойцами 103-й отдельной бригады территориальной обороны, захватившей российский танк Т-72 Б3М. Читай, как украинские защитники восстановили российский танк, чтобы уничтожать его бывших владельцев.

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