Взяли город в полуокружение? Кто контролирует Бахмут и какая ситуация в городе 22 мая — собрали главные тезисы

Сейчас россияне грезят победой в Украине хотя бы ввиду того, что если этого не произойдет, то саму РФ ждут худшие времена. Нам свое делать — дела России внутри их государства абсолютно безразличны. А вот собственную страну от врага нам освободить нужно.

Бахмут — место отчаяния для оккупантов, место опоры для украинцев. Более девяти месяцев россияне штурмуют город, однако до сих пор без полного успеха.

Однако последние недели ПВК Вагнер, находящийся на Бахмутском направлении, то и делает, что систематически заявляет о захвате и контроле Бахмута. Эта информация не соответствовала действительности. Что сейчас происходит в городе и кто контролирует Бахмут, — рассказываем дальше.

Кто контролирует Бахмут

Несмотря на мечтания российских оккупантов о малейшей победе, полностью взять под контроль город им не удается. Все это благодаря мужеству, силе и обороне украинских Вооруженных Сил.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский также подтверждает, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте. Он также отметил, что ситуация может измениться в любую минуту.

Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения ситуации. А это обязательно произойдет.

— Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества, — объяснил Александр Сырский.

Ситуация сложная, но под контролем — отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

О том, что Россия не контролирует Бахмут, заявлял и президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию, где проходил саммит Большой семерки. Он отметил, что в отличие от российской тактики, Украина не бросает военных на фронт умирать.

— Мы не бросаем людей умирать, для нас люди — это сокровище, это самое главное, что у нас есть. Нет никаких недоразумений. Я ясно понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все ясно понимаем, для чего все это делается.

Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных, но мы понимаем, что еще немного, и мы будем побеждать.

Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте, в каких точках — я не буду делиться, но это говорит, что Бахмут не захвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может, — заверил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что “благодаря” россиянам, город Бахмут Донецкой области теперь существует только в наших сердцах и воспоминаниях.

— Вы должны понимать, что там (в Бахмуте — ред.) ничего нет. Они разрушили все постройки. Это грустно, но сегодня Бахмут только в наших сердцах. Он просто уничтожен, там много мертвых россиян, — ответил президент на вопрос, кто контролирует город.

Лучше всего слова Зеленского описывают спутниковые кадры, сделанные 8 мая 2022 года и 15 мая 2023 года.

Ситуация в Бахмуте

Совершенно очевидно, что сейчас ситуация на фронте больше, чем просто динамичная. Это прежде всего чувствуют находящиеся на позициях военные.

В Бахмуте стоит тяжелое противостояние, в котором россияне преобладают количественно, но не качественно. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщает, что врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть высот вокруг города.

По ее словам, сейчас продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождения в Бахмуте.

Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться.

— Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет, — отмечает Анна Маляр.

Во время упомянутого выше саммита G7 в Хиросиме, президент США Джо Байден отметил, что в Бахмуте российская армия несет колоссальные потери.

Вокруг Бахмута обсуждение — потерян он или нет. Правда в том, что РФ понесла потери около 100 тыс. человек в Бахмуте. Это тяжело заполнить. Не важно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город.

Но они (украинские военные — ред.) могли продвигаться и заблокировать многие российские войска и группу Вагнера, — сказал Байден.

О том, как на самом деле ведут бои наши военные в Бахмуте и в его окрестностях, можно узнать из реальных кадров боя. Смотри по ссылке.

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Главное фото: Константин и Влада Либеровы.