Война в Украине

Взяли город в полуокружение? Кто контролирует Бахмут и какая ситуация в городе 22 мая — собрали главные тезисы

Виктория Мельник, редактор сайта 22 мая 2023, 13:00
Бахмут новости
Фото: Instagram

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