Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Японии: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит высокоразвитых стран мира Большой семерки (G7), который сейчас проходит в Японии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества нашей победы. Сегодня мир станет ближе, – сообщил глава государства.

Зеленский примет участие в сессии “мира и стабильности” между лидерами G7 и приглашенными странами, не являющимися членами Большой семерки. Его присутствие направлено на то, чтобы получить большую поддержку Украины со стороны группы развитых экономик.

Вопрос Украины является одним из ключевых пунктов повестки дня саммита.

В ходе встречи лидеров стран G7 в Хиросиме было подтверждено, что эти страны намерены безоговорочно поддерживать Украину по всем необходимым аспектам.

В совместном коммюнике отмечено: “Мы, руководители стран G7, на нашей встрече в Хиросиме подтверждаем нашу обязанность совместно противостоять незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины”.

В упомянутом документе также подчеркивается: “Мы подтверждаем нашу готовность обеспечить Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержкой, в которой она нуждается, столько, сколько будет необходимо”.

Кроме того, Япония ввела дополнительные санкции против России, сообщил заместитель главного секретаря Кабмина Японии Сэйдзи Кихара.

Речь идет о замораживании активов около 100 человек и организаций из-за их попыток уклониться от действующих ограничений.

Отмечается, что страны G7 планируют продолжать усилия “обеспечить, чтобы Россия больше не могла использовать доступ к энергии как оружие против мира и нас”.

В упомянутом документе звучит призыв к России о прекращении продолжающейся агрессии и немедленном и полном выводе войск и военной техники.

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Также на саммите G7 в Японии Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Президент США планирует объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 375 миллионов долларов, об этом сообщает издание Politico, ссылающееся на трех американских и украинских чиновников.

Известно, что украинский президент также намерен провести двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидом.

Это первая поездка Зеленского в Японию, страны хозяйки саммита G7 и Азию с начала войны России против Украины. В прошлом 2022 году в июне Владимир Зеленский принимал участие в саммите по видеосвязи.

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