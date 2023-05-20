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Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Японии: что известно

Богдана Савчук 20 мая 2023, 12:35
саміт G7 в Японії
Фото: Сайт президента Украины

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