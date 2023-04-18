Контроль действия санкций и вытеснения РФ с рынка ядерной энергетики: результаты встречи G7

В Японии идет трехдневная встреча министров иностранных дел стран G7. Круг вопросов — очень широкий. Ведь нынешняя встреча — часть подготовки саммита Семи на самом высоком уровне, который состоится в мае в Хиросиме.

Встреча G7 в Японии: главные результаты

Главная из тем: безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона, что особенно важно на фоне российской захватнической войны против Украины и активности России и Китая на Востоке.

Ситуации в Украине сегодня посвятили отдельное заседание. Оно длилось более полутора часа, а за это время участники обменялись мнениями не только о текущей ситуации, но и о том, какими будут дальнейшие события.

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Глава МИД Японии Хаяши Йосимаса заявил: сейчас международное сообщество находится на историческом повороте.

— Мы будем решительно отвергать все односторонние попытки изменить статус-кво силой. В частности, и агрессию России против Украины, угрозы применения ядерного оружия, — подчеркнул Хаяши Йосимаса.

Группа семи будет поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права.

Еще одна важная тема: усиление контроля действия санкций против России, а также исключение поставок оружия для РФ. Для этого пять стран из группы Семи — Великобритания, Канада, США, Франция и Япония, — договорились создать новый блок, чтобы вытеснить РФ с международного рынка ядерной энергетики.

На столь однозначные позиции наших партнеров повлияла и новая украинская дипломатия. О ее “переизобретении” и работе отечественных дипломатов, рассказал министр МИД Дмитрий Кулеба.

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