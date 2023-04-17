Не ты крутой, а страна, которую ты представляешь: Кулеба о переизобретении дипломатии и собственных эмоциях

Новая фаза российско-украинской войны стала движущей силой для многих важных всемирных явлений. Среди них, конечно же, и дипломатия: за последний год Украина смогла трансформировать собственную “травму” в виде войны в мощный проукраинский рупор для Европы, Америки и стран восходящего солнца.

О реалиях украинской дипломатии сегодня, собственных вызовах и почему в этом деле следует контролировать собственные эмоции, в интервью изданию Vogue рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Своим свитшотом с надписью Киевский режим Дмитрий Кулеба вызывает не только приятную улыбку, но и понимание, как сильно за год полномасштабной войны украинские высокопоставленные чиновники переосмыслили свою рабочую одежду. Из очень деловых костюмов мужчины перешли на удобный кэжуал, ведь не время сейчас думать об одежде.

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И это лишь один из маленьких примеров, которые так сильно повлияли на формирование украинской дипломатии в 21 веке.

Переизобретение дипломатии

Дмитрий Кулеба вспоминает, как в декабре была конференция послов из разных стран. Тогда наш министр иностранных дел попросил иностранных коллег записать несколько слов для украинских дипломатов.

— Анналена Бербок, немецкий министр, сказала: “Украинские дипломаты, вы переизобрели дипломатию”. Ее слова кратко описывают то, что мы сделали за этот год, — говорит Кулеба.

Дмитрий Кулеба первый из всех на международной арене называет виновными в войне против Украины всех россиян, а не исключительно Путина. Это произошло в марте прошлого года после сомнительных заявлений Олафа Шольца. После этого его коллеги говорили: здесь он высказывается резко, а здесь — слишком давит.

Но потом партнеры берут паузу и после нее говорят: если бы мы были на вашем месте, действовали бы так же, — вспоминает те диалоги Кулеба.

Министр иностранных дел Украины умело управляет собственными эмоциями. Даже тогда, когда в Совбезе ООН пересекается с представителями России.

— Я много лет тому назад сознательно начал работать со своими эмоциями. Это было важно и по личным причинам, и по рабочим, — признается Кулеба. Он считает, что победа в современном мире возможна только тогда, когда человек полностью контролирует свои эмоции.

В итоге Кулеба говорит: 24 февраля — это водораздел, изменивший постоянную украинскую дипломатию навсегда.

— До того ты мог быть полон сомнений, беспокоиться о нашей внешней политике: как нас воспринимают, все ли я успею сделать на должности. Но все прошло в один день.

С 24 февраля есть только одна цель — это победа твоей страны. И ты каждый день “лупаєш цю скалу”, как говорил классик.

Обновленный МИД, по словам Дмитрия Кулебы, возник еще в 2014 году, когда он — в то время еще посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, — начал коммуникационную реформу. Впоследствии именно в МИД Украины впервые заработал гендерный аудит.

С приходом Кулебы на высшую должность в МИД пришла и психолог, к которой всегда могут обратиться сотрудники министерства. Также там теперь есть ящики доверия, с помощью которых можно противодействовать буллингу.

— Честность и доверие — это те вещи, над которыми мы постоянно работаем в команде, — объясняет Кулеба. — Любой министр — никто без системы и коллектива. Успех — это система плюс личная харизма.

Если у тебя есть харизма, но твоя команда неэффективна — результат будет не очень. Если наоборот — тоже, — уверен министр иностранных дел.

“Не ты крутой, а страна, которую ты представляешь, крутая”

Свою популярность среди иностранных коллег и их электората Кулеба воспринимает спокойно. Потому что уверен: это не он такой крутой, а страна, которую он представляет.

Ты в долгу перед солдатом в окопе в Бахмуте; перед матерью, чей сын или дочь погибли; перед бабушкой, отдающей часть пенсии на ВСУ. Без них мы, политики, — ноль, — объясняет министр.

Сейчас на плечах Кулебы лежит не только работа в МИДе. Он также заботится и о будущем Украины. Замечает, что за этот год, когда наша страна борется за выживание с врагом, отношение мира к нам изменилось.

— Украина прошла путь от Золушки до капитана Марвел: сначала была как та полусиротка, которую до слез жалко и нужно поддержать в беде, а впоследствии превратилась в супергероя, который прилетает в решающий момент и всех спасает, — проводит параллели Дмитрий Кулеба.

Теперь мир не только верит в победу Украины и всячески помогает ей, но и думает: а что же будет после победы и как Украина будет использовать свою суперсилу потом?

По мнению Дмитрия Кулебы, отныне и в будущем у нас будет несколько ресурсов, которые станут конкурентоспособными на внешнеполитической арене.

— Это зерно, технологии, военный опыт и общий авторитет страны, одержавшей победу в жестокой войне.

Наша самая неотложная задача — научиться использовать собственные суперсилы, — говорит министр.

Президент Латвии Эгилс Левитс в своем интервью отмечал: весь мир хочет, чтобы Украина победила. Что для этого делают и как поддерживают нас на международной арене, мы писали в другом интервью.

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