Не ти крутий, а країна, яку ти представляєш — Кулеба про перевинайдення дипломатії та власні емоції

Нова фаза російсько-української війни стала рушієм для багатьох важливих всесвітніх явищ. Серед них, звісно, й дипломатія: за останній рік Україна змогла трансформувати власну “травму” у вигляді війни в потужний проукраїнський рупор для Європи, Америки та країн східного світу.

Про реалії української дипломатії сьогодні, власні виклики та чому у цій справі варто контролювати власні емоції, в інтерв’ю виданню Vogue розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Своїм світшотом з написом Київський режим Дмитро Кулеба викликає не лише приємну усмішку, а й розуміння, як сильно за рік повномасштабної війни українські високопосадовці переосмислили свій робочий одяг. З дуже ділових костюмів чоловіки перейшли на зручний кежуал, бо не час зараз думати про одяг.

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І це лише один із маленьких прикладів, які так сильно вплинули на формування української дипломатії у 21 столітті.

Перевинайдення дипломатії

Дмитро Кулеба пригадує, як у грудні була конференція послів з різних країн. Тоді наш міністр закордонних справ попросив іноземних колег записати на відео кілька слів для українських дипломатів.

— Анналена Бербок, німецька міністерка, сказала: “Українські дипломати, ви перевинайшли дипломатію”. Її слова коротко описують те, що ми зробили за цей рік, — каже Кулеба.

Дмитро Кулеба перший від усіх на міжнародній арені називає винними у війні проти України всіх росіян, а не виключно Путіна. Це відбулося в березні минулого року після сумнівних заяв Олафа Шольца. Після цього його колеги казали: тут він висловлюється різко, а тут — надто тисне.

Але потім партнери беруть паузу, і після неї кажуть: якби ми були на вашому місці, діяли б так само, — пригадує ті діалоги Кулеба.

Міністр закордонних справ України вміло керує власними емоціями. Навіть тоді, коли в Радбезі ООН перетинається з представниками Росії.

— Я багато років тому свідомо почав працювати зі своїми емоціями. Це було важливо і з особистих причин, і з робочих, — зізнається Кулеба. Він вважає, що перемога у сучасному світі можлива лише тоді, коли людина повністю контролює свої емоції.

В підсумку Кулеба говорить: 24 лютого — це водорозділ, який змінив сталу українську дипломатію назавжди.

— До того ти міг бути сповнений сумнівів, перейматися нашою зовнішньою політикою: як нас сприймають, чи я все встигну зробити на посаді. Та все минулося в один день.

З 24 лютого є тільки одна мета — це перемога твоєї країни. І ти щодня лупаєш цю скелю, як казав класик.

Оновлене МЗС, за словами Дмитра Кулеби, постало ще у 2014 році, коли він — на той час ще посол з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій, — започаткував комунікаційну реформу. Згодом саме в МЗС України вперше ввійшов в дію гендерний аудит.

З приходом Кулеби на найвищу посаду, в МЗС прийшла й психологиня, до якої завжди можуть звернутися співробітники міністерства. Також там тепер є скриньки довіри, з допомогою яких можна протидіяти булінгу.

— Чесність і довіра — це ті речі, над якими ми постійно працюємо в команді, — пояснює Кулеба. — Будь-який міністр — ніхто без системи та без колективу. Успіх — це система плюс особиста харизма.

Якщо у тебе є харизма, але твоя команда неефективна — результат буде такий собі. Якщо навпаки — теж, — впевнений міністр закордонних справ.

“Не ти крутий, а країна, яку ти представляєш, крута”

Свою популярність серед іноземних колег та їхнього електорату Кулеба сприймає спокійно. Бо впевнений: це не він такий крутий, а країна, яку він представляє.

Ти в боргу перед солдатом в окопі в Бахмуті; перед матір’ю, чий син чи донька загинули; перед бабусею, яка віддає частину пенсії на ЗСУ. Без них ми, політики, — нуль, — пояснює міністр.

Зараз на плечах Кулеби лежить не лише робота в МЗС. Він також опікується майбутнім України. Зауважує: за цей рік, коли наша країна в кожному метрі бореться за виживання з ворогом, ставлення світу до нас змінилося.

— Україна пройшла шлях від Попелюшки до капітана Марвел: спочатку була як та напівсирітка, яку до сліз шкода і треба підтримати в біді, а згодом перетворилася на супергероя, що прилітає у вирішальний момент і всіх рятує, — проводить паралелі Дмитро Кулеба.

Тепер світ не лише вірить у перемогу України та всіляко їй допомагає, але й думає: а що ж буде після перемоги і як Україна використовуватиме свою суперсилу потім?

На думку Дмитра Кулеби, відтепер і в майбутньому ми матимемо кілька ресурсів, які стануть конкурентоспроможними на зовнішньополітичній арені.

— Це зерно, технології, військовий досвід і загальний авторитет країни, що виборола перемогу в жорстокій війні.

Наше найнагальніше завдання — навчитися використовувати власні суперсили, — каже міністр.

Президент Латвії Егілс Левітс у своєму інтерв’ю зазначав: весь світ хоче, аби Україна перемогла. Що для цього роблять та як підтримують нас на міжнародній арені, ми писали в іншому інтерв’ю.

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