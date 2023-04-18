Контроль дії санкцій та витіснення РФ з ринку ядерної енергетики: результати зустрічі G7

В Японії триває триденна зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Коло питань — надзвичайно широке. Адже нинішня зустріч — частина підготовки саміту Сімки на найвищому рівні, який відбудеться у травні в Хіросімі.

Зустріч G7 у Японії: головні результати

Головна з тем: безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону, що нині особливо важливо на тлі російської загарбницької війни проти України та зростання активності Росії й Китаю на Сході.

Ситуації в Україні сьогодні присвятили окреме засідання. Воно тривало понад півтори години, а за цей час учасники обмінялися думками не лише щодо поточної ситуації, а й про те, якими будуть подальші події.

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Очільник МЗС Японії Хаяші Йосімаса заявив: нині міжнародна спільнота перебуває на історичному повороті.

— Ми будемо рішуче відкидати всі односторонні спроби змінити статус-кво силою. Зокрема, й агресію Росії проти України, погрози застосування ядерної зброї, — наголосив Хаяші Йосімаса.

Група семи буде підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

Ще одна важлива тема: посилення контролю дії санкцій проти Росії, а також унеможливлення постачання зброї для РФ. Для цього п’ять країн із групи Семи — Велика Британія, Канада, США, Франція та Японія домовилися створити новий блок, щоб витіснити РФ з міжнародного ринку ядерної енергетики.

На такі однозначні позиції наших партнерів вплинула й нова українська дипломатія. Про її “перевинайдення” та роботу вітчизняних дипломатів, розповів міністр МЗС Дмитро Кулеба.

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