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Володимир Зеленський прибув на саміт G7 в Японії: що відомо

Богдана Савчук 20 Травня 2023, 12:35
саміт G7 в Японії
Фото: Сайт президента України

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