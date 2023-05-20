Володимир Зеленський прибув на саміт G7 в Японії: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт високорозвинених країн світу Великої сімки (G7), який зараз відбувається в Японії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим, – повідомив глава держави.

Зеленський візьме участь у сесії “миру та стабільності” між лідерами G7 та запрошеними країнами, які не є членами Великої сімки. Його присутність спрямована на те, щоб заручитися більшою підтримкою України з боку групи розвинених економік.

Питання України є одним із ключових пунктів порядку денного цьогорічного саміту.

Під час зустрічі лідерів країн G7 в Хіросімі було підтверджено, що ці країни мають намір беззастережно підтримувати Україну в усіх необхідних аспектах.

У спільному комюніке зазначено: “Ми, керівники країн G7, на нашій зустрічі в Хіросімі підтверджуємо нашу зобов’язаність спільно протистояти незаконній, необґрунтованій і неспровокованій агресії Росії проти України”.

У згаданому документі також підкреслюється: “Ми підтверджуємо нашу готовність забезпечити Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною підтримкою, яку вона потребує, стільки, скільки буде необхідно”.

Крім того, Японія запровадила додаткові санкції проти Росії, повідомив заступник головного секретаря Кабміну Японії Сейдзі Кіхара.

Йдеться про заморожування активів близько 100 осіб і організацій через їхнє намагання ухилитися від уже чинних обмежень.

Зазначається, що країни G7 планують продовжувати зусилля “забезпечити, щоб Росія більше не могла використовувати доступ до енергії як зброю проти світу та нас”.

У згаданому документі звучить заклик до Росії про припинення триваючої агресії та негайне і повне виведення військ та військової техніки.

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Також на саміті G7 в Японії Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Президент США планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів, про це повідомляє видання Politico, яке посилається на трьох американських і українських високопосадовців.

Відомо, що український президент також планує провести двосторонні переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішіда.

Це перша поїздка Зеленського до Японії, країни-господарки саміту G7, та до Азії від початку війни Росії проти України. Минулого 2022 року в червні Володимир Зеленський брав участь у саміті по відеозвʼязку.

Контроль дії санкцій та витіснення РФ з ринку ядерної енергетики. Вікна писали про результати минулої зустрічі G7.