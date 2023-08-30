Героические люди с передовой! Один день с военными медиками в стабпункте на Лиманском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки. Увеличилась интенсивность пехотных боев, из-за чего медикам в стабпункт все чаще поступают бойцы с пулевыми ранениями.

Сейчас характер войны изменился. Мы перешли в фазу прямого контакта, поэтому огромный процент ранений именно пулевых, — говорит фельдшер и водитель ПДМШ им. Пирогова.

А вот Олег Токарчук в стабпункте в нескольких километрах от линии фронта главный. На его глазах в противошоковую привозили около 50 армейцев в состоянии клинической смерти. Спасти не смогли шестерых.

Немалый процент пациентов в этом стабпункте — это контузии. Некоторые врачи здесь говорят, что это уже как насморк.

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Олег Токарчук до полномасштабной войны был первым заместителем мэра Коломыи. Первые несколько дней работал с переселенцами, обустраивал бомбоубежища, а затем не стерпел и ушел в военкомат.

24-летняя Елена — доброволец первого добровольческого мобильного госпиталя имена Пирогова. Служит вместе с Олегом.

Она кардиолог и параллельно с ротациями на фронт заканчивает интернатуру. Говорит, что тяжелее всего, когда понимаешь, какой возраст раненого, которого эвакуируешь.

Вместе с Еленой в эту ротацию работает Войт. Работу на Лиманском направлении совмещает с госслужбой, поскольку он глава ОТГ на Прикарпатье.

Каждая ночь в стабпункте — адская. Об этом говорят врачи. Читай о работе медиков стабпункта на Бахмутском направлении, как она есть.

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