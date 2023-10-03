Вместо юрфака вибрала ВСУ: история военного медика Виктории с позывным Мальвина

Война формирует новое и крепкое поколение украинцев. На фронте рядом с опытными военными бок о бок воюют юные защитники и защитницы. Нехватку опыта они компенсируют желанием жить в свободной, независимой стране.

Военный корреспондент Константин Мельников пообщался со студенткой юрфака, которая 24 февраля 2022 года сменила университетскую скамью на машину медицинской эвакуации и уже полтора года помогает спасать жизнь раненых в самых горячих участках фронта.

История медика Виктории

Большинство представляет тех, кто спасает наших воинов с ранениями, крепкими мужчинам. Но среди них есть и совсем хрупкие защитницы.

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24 февраля 2022 года, когда россияне коварно начали полномасштабную войну против Украины, 21-летняя студентка из Ивано-Франковской области пошла не на учебу, как обычно, а отправилась в военкомат.

У меня не стоял выбор: оставаться, или пойти в ВСУ и быть наиболее причастной к нашей победе. Поэтому я выбрала именно тот вариант, который был ближе мне по духу и характеру.

Сейчас Виктория с позывным Мальвина спасает раненых бойцов в одной из самых горячих точек восточного фронта — Бахмутское направление. Увиденное и пережитое запомнит на всю жизнь.

Ей 22 года, девушка учится теперь овладевать своими страхами и с нетерпением ждет, когда закончится война. Тогда Виктория снова вернется на студенческую скамью и продолжит овладевать профессией юриста.

История Виктории символическая, потому что ярко демонстрирует, как новое поколение украинцев готово, несмотря на юность, защищать свое будущее и землю от тех, кто решил посягнуть на нее своими бестолковыми имперскими амбициями.

Также раньше мы показывали один день с военными медиками в стабпункте на Лиманском направлении. Смотри по ссылке.

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