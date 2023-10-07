Мурашки по коже. Откровенное интервью с женщиной, которая воюет за Украину уже восемь лет

Ирина на фронте уже восемь лет борется за свободу.

Мы победим только тогда, когда не только военные, но и гражданские всей Украины будут единым целым. Единое большое ядро, которое будет противостоять всему, — убеждена военнослужащая.

В 2021 году мы только в декабре вышли из зоны боевых действий, говорит Ирина. А в феврале 2022-го снова погнали, эшелоном буквально собрались. Через два дня мы уже были в районе Сватового. 23 февраля около часа ночи началось.

Она убеждена: люди — это не оловянные солдатики, которых сказали где-нибудь расставить. Их нужно отстоять и сделать так, чтобы они остались в живых. Ирина признается: ее вдохновлял Херсон, когда все же удалось освободить Херсонскую область.

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— Когда ты едешь, и дети, и взрослые выпрыгивают чумазые, грязные из подвалов с флагами.

Люди, которые были в оккупации столько времени! Ты за них переживаешь, а они тебе вареники несут, борщи тянут. Они говорят, что долго ждали, очень долго хотели, чтобы мы пришли, – вспоминает Ирина.

Военная признается: тяжело смотреть новости. Особенно — видеть детские смерти.

— Я как мама, у меня самой сердце болит, когда что-то не так, когда детки ранены. И хочется дать им ответ, чтобы они почувствовали, как нам больно. Но, с другой стороны, я начинаю переосмысливать. Мы же не должны им уподобляться.

Мы только хотим свою Украину отвоевать, нам России не нужно, — говорит военнослужащая.

Напомним, ранее мы рассказывали историю 29-летнего военного Нацгвардии Виталия Вереса.

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