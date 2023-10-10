Военные ВСУ назвали главную опасность российских БПЛА! Новости с передовой

Россияне все чаще используют управляемые боеприпасы и дроны камикадзе на Восточном фронте.

Тем временем пехотинцы из 24 бригады, держащие оборону на Торецком направлении, надежно маскируют позиции от вражеских глаз и наносят россиянам потери.

Сейчас осень и уже не такая маскировка, и некоторые наши позиции становятся более открытыми. Они (россияне — ред.) стараются по ним нанести какое-нибудь поражение, — рассказывает военнослужащий 24 ОМБр короля Даниила Богдан.

По позициям украинской пехоты россияне бьют из пулеметов и минометов, огонь в основном хаотичный. В то же время артиллерия и ракетные войска оккупантов продолжают стирать города и села Донбасса, убивая мирных людей.

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Активные россияне как днем, так и ночью. Как только садится солнце, к позициям пытаются пролезть вражеские ДРГ.

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