Украина

Военные ВСУ назвали главную опасность российских БПЛА! Новости с передовой

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 10 октября 2023, 21:00

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