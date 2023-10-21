Охочих служити — тисячі! Як працює військовий рекрутинг та чому він ефективніший за військкомати

Останні скандали навколо ВЛК, ТЦК, побиття потенційних мобілізованих наводять на думку, що архаїчна система військкоматів поступово себе відживає. А іноді й дискредитує, а повномасштабна війна цей процес неабияк пришвидшує.

Найбільше лякає потенційних захисників у військкоматах лотерея та невідомість — ти не знаєш, куди тебе відправлять. Як працює військовий рекрутинг та чи зможе він замінити стару систему мобілізації через військкомати.

Як працює військовий рекрутинг: нова система набору військовослужбовців

Олександр готується до співбесіди на найважливішу роботу у своєму житті. Це його друга спроба, перша була 24.02.2022.

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Тоді не взяли, сказали, що сильно малий, і порадили йти вчитися. Я довчився, — розповідає Олександр.

Йому 20, навчання у Київському економічному університеті таки перервав. Не може всидіти в аудиторії, доки його майбутнє вирішується на полі бою. Батьки про рішення дізнаються просто зараз. Подзвонити вимагають на співбесіді.

Це один з п’яти рекрутингових центрів Азову. Бійців бригада відбирає самостійно, бо знають — найстрашніше опинитися в окопі з тим, хто не хоче і боїться воювати. Умотивованих зараз менше, але вони є. За годину сюди прийшли п’ятеро чоловіків.

Тут можна вибрати не лише бригаду, а й посаду. Зважають на всі навички та бажання. Бойових посад — лише третина. Військові переважно самі набирають бригади, так створили 47 ОМБр, вісім бригад Гвардії наступу. Азов проводить потужну рекрутингову кампанію, у Києві всюди можна побачити цю рекламу.

Такі центри є в Києві, у Львові та Дніпрі. Тим, хто вагається, пропонують пробний тиждень. Чоловіки, що приходять на пробні тренування, кажуть, бояться невідомості більше, ніж штурму посадок.

Зрозуміло, що рано чи пізно кожен чоловік у нашій країні буде служити в армії. Не хотілося б в якийсь момент отримати повістку на вулиці, і піти, куди пошлють, бо немає вибору.

За даними опитування рекрутингової агенції Lobby X, саме лотерея у військкоматах найбільше лякає чоловіків, які вагаються, чи йти до армії. Демотивує і те, що не враховують освіту та навички.

Нині на платформі майже 400 вакансій до різноманітних бригад та навіть Міноборони. Працевлаштували вже близько 2 тис. людей. Посадами цікавиться величезна кількість людей.

Але цей спосіб мобілізації гальмують, бо спершу потрібно пройти ТЦК, де доведеться переконувати, щоб допустили саме до обраного підрозділу, куди вдалося пройти співбесіду.

Міноборони має запровадити системні зміни, аби за кожного охочого воювати не доводилося боротися бригадам.

Поки прохань рекрутерів влада не чує. А мобілізація спирається на стару систему та методи, які лише відбивають бажання служити.

Раніше ми розповідали, як навчаються операторки FPV-дронів.

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