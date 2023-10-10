Залітають у глибокий тил росіян. Аеророзвідка показала, як нищить техніку ворога — чим можна допомогти

Сили оборони мають успіхи на захід від села Вербове у Запорізькій області. Наші військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Тривають наступальні дії і в районі Бахмута.

На багатьох ділянках фронту у росіян значно знизилася вогнева підтримка артилерії. Ворожі САУ вдалося вибити на багато кілометрів у тил окупанта. Читай та дивись, як аеророзвідка нищить техніку росіян.

Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян

Разом з аеророзвідниками Національної гвардії України, які є очима нашої артилерії, облаштовуємося на нових позиціях. З неї військові вестимуть розвідку. Мінімальний набір — дрон DJI Matrice 30 з двома пультами, ноутбук, антени та акумулятори.

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Підготовка, і аеророзвідники підіймають у небо дрон. Кілька хвилин польоту, дрон зависає над ворожими позиціями. Військові кажуть, виявити ціль та передати дані артилерії — справа швидка.

У росіян техніки стало мало, в основному це засоби, які можна буксирувати — міномети, артилерія. САУ немає, — каже військовий Вадим.

Відігнати ворожі САУ далі від лінії фронту вдалося завдяки вдалій роботі артилеристів та аеророзвідників, які кілька тижнів відпрацьовували по них. Однак небезпека не минула, росіяни мають дрони та артилерію, а тому теж знаходять наші позиції.

Росіяни полюють на українську артрозвідку. Запускають на них увесь наявний калібр. На цьому напрямку в небі перевага на нашому боці.

У нас добре працює контрбатарея. Після двох-чотирьох пострілів ми фіксуємо, де вони, йде вогонь у відповідь, — каже військовий Олександр.

Артрозвідники щоразу намагаються залетіти в тил ворога. Росіяни розуміють, що ЗСУ їх бачать, корегують свої дії. Дрони — розхідний матеріал, аби постійно допомагати артилерії, їх потрібно більше.

Допомогти нашим розвідникам придбати дрони можна за цим номером картки 5375 4112 0900 9310. Бригада швидкого реагування НГУ Рубіж формує нову групу аеророзвідників, яку необхідно забезпечити дронами.

Раніше ми розповідали, чому росіяни майже не вилазять з окопів.

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