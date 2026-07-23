Во Львовской области обнаружили хантавирус: инфицированный мыл руки в реке Каменка

На Львовщине зафиксировали случай редкого и довольно опасного недуга. 53-летний мужчина из Стрыя оказался на больничной койке после того, как обычная, на первый взгляд, простуда превратилась в серьезное испытание для организма.

Теперь эпидемиологи пытаются понять, где именно пациент мог подхватить вирус — на курорте в Хорватии или во время прогулки по родным Карпатам.

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Хантавирус: Львовская область фиксирует редкий диагноз

Недавно мир всколыхнула новость о вспышке редкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius, следовавшего из Аргентины. Ситуация развернулась по драматическому сценарию: подтверждена смерть трех пассажиров, а еще несколько человек были эвакуированы в критическом состоянии.

Пока международные службы отслеживают контакты туристов, которые уже разъехались по домам, на Львовщине медики официально подтвердили свой случай заражения.

Болезнь началась внезапно: температура подскочила до 38,6 °C, появился озноб, сильная головная боль и нетипичная ломота в мышцах ног. Когда к симптомам добавилась тошнота, мужчина обратился в инфекционную больницу.

Сначала врачи подозревали лептоспироз, однако лабораторные исследования выявили другую причину — хантавирус. Это заболевание поражает почки и может привести к геморрагической лихорадке.

Пациент недавно вернулся с хорватской Макарской Ривьеры, где купался в Адриатическом море, а непосредственно перед болезнью мыл руки в реке Каменка в Стрыйском районе.

Хотя конкретное место инфицирования еще устанавливают, медики подчеркивают: хантавирус во Львовской области хоть и редкость, но представляет реальную угрозу.

Хантавирус Львовщина: как происходит заражение и кто в зоне риска

Главная коварность этой инфекции в том, что ее переносят обычные мышевидные грызуны. Вам даже не обязательно видеть мышь, чтобы заболеть. Чаще всего человек инфицируется, вдыхая пыль, в которой содержатся микрочастицы выделений грызунов. Это может произойти во время уборки старого подвала, чердака или даже во время пикника на природе.

Несмотря на то, что больной стрыянин отрицает контакт с грызунами, вирус мог попасть в организм через загрязненную воду или продукты.

Сейчас хантавирус на Львовщине стал объектом пристального внимания санврачей, которые проводят противоэпидемические мероприятия по месту жительства больного.

Что делать, чтобы хантавирус Львов не застал врасплох: советы медиков

Врачи предупреждают: специфических лекарств против хантавируса не существует, поэтому организм должен бороться сам при поддержке медиков. Чтобы не стать следующей жертвой, стоит придерживаться простых, но жизненно важных правил:

Только влажная уборка: если ты убираешь в гараже, сарае или на даче, никогда не подметайте на сухую. Сначала увлажните поверхности водой с дезинфектором, чтобы не поднимать зараженную пыль в воздух. Защита продуктов: до нее могут добраться грызуны. Используй стеклянные или пластиковые контейнеры, которые герметично закрываются. Гигиена прежде всего: всегда мой руки после работы на огороде, в саду или после прогулок в лесу. Осторожно с водоемами : не используй воду из неизвестных источников для питья или мытья рук.

Если после отдыха на природе у тебя появилась боль в пояснице, отеки или резко уменьшилось количество мочи — это повод немедленно бежать в больницу.

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