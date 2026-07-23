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Во Львовской области обнаружили хантавирус: инфицированный мыл руки в реке Каменка

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 июля 2026, 15:00 3 мин.
Хантавирус во Львове и области: что нужно знать об опасной инфекции
Фото Pexels

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