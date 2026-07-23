Тушеная капуста на зиму в банках: простой рецепт без лишних хлопот

Тушеная капуста — это настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Она может быть полноценным самостоятельным блюдом, отличным гарниром к сочному мясу или курице, а также идеальной начинкой для домашних пирожков и вареников.
Кто-то любит добавлять в нее фасоль или сосиски, но лучший вариант — это когда под рукой есть уже готовая закрутка.
Тушеная капуста на зиму позволяет значительно сэкономить время на кухне в холодное время года. Мы подобрали для вас проверенный рецепт, который стоит приготовить именно сейчас, в разгар сезона овощей.
Консервированная тушеная капуста на зиму: необходимые ингредиенты
Для приготовления большой порции (примерно 12 полулитровых банок) тебе понадобятся простые и доступные продукты:
- Капуста — 5 кг;
- Морковь — 1 кг;
- Лук репчатый — 1 кг;
- Соль — 2 ст. л.;
- Сахар — 150 г;
- Уксус — 300 мл;
- Растительное масло — 0,5 л.
Тушеная капуста на зиму: процесс приготовления
Начинаем с подготовки овощей. Капусту нужно нашинковать тоненькими полосками. Очищенный лук нарежь полукольцами, а морковь натирай на крупной терке. Все овощи перекладываем в большую кастрюлю или глубокую миску, в которой планируешь проводить тушение.
В овощную смесь всыпаем соль и сахар, вливаем уксус и масло. Тщательно перемешиваем все компоненты, чтобы маринад равномерно распределился. Теперь важно оставить капусту примерно на два часа — за это время она пустит достаточное количество сока, что является залогом сочности будущей консервации.
После того как овощи настоялись, ставим емкость на плиту и доводим до кипения. Убавляем огонь и тушим массу в течение 40 минут, периодически помешивая.
Пока овощи тушатся, подготовим тару. Горячую капусту сразу раскладываем в заранее стерилизованные чистые банки. Старайся утрамбовывать овощи плотно, чтобы не оставалось лишнего воздуха. Закатываем банки стерильными крышками.
Когда все банки закатаны, их следует укутать теплым пледом или одеялом и оставить до полного остывания. Переворачивать их вверх дном не обязательно. Как только консервированная тушеная капуста на зиму полностью остынет, ее можно переносить в темное и прохладное место для длительного хранения — в кладовую или погреб.
Такая тушеная капуста на зиму в банках станет вашей любимой заготовкой, ведь она сохраняет свой вкус и аромат в течение многих месяцев, выручая в моменты, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин.
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