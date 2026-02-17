Когда квасить капусту в феврале 2026 года: лучшие дни и советы хозяек, чтобы капуста хрустела

Как правильно квасить капусту по Месячному календарю в феврале 2026 года, чтобы она получилась действительно хрустящей?

Мы расскажем тебе все секреты процесса и дадим точные даты для квашения — читай и записывай.

Когда квасить капусту в феврале 2026

Хочешь, чтобы твоя капуста была не просто вкусной, а плотной и сочной? Народная кулинарная мудрость говорит, что в этом может помочь Луна — её фазы влияют на то, как выделяется сок и как молочнокислые бактерии работают во время ферментации.

Традиционно лучшим временем для квашения считается период растущей Луны, когда энергия роста помогает лучше выделяться сокам и усиливает активность бактерий.

Именно так капуста не становится мягкой или слизкой, а её вкус будет ярким, без неприятной горечи.

В какие дни февраля 2026 лучше квасить капусту по Лунному календарю

В феврале 2026 года фазы Луны выглядят так:

Полнолуние – 1, 2, 3 февраля;

– 1, 2, 3 февраля; Убывающая Луна – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа;

– 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа; Новолуние – 16, 17, 18, 19 числа;

– 16, 17, 18, 19 числа; Растущая Луна – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа.

Когда Луна убывает, после Полнолуния до Новолуния, ферментация идет медленнее, и капуста чаще получается более мягкой, поэтому такие дни считаются менее удачными.

Лучшее время для квашения в феврале 2026: 18–28 числа, когда Луна растет — капуста будет хрустящей и вкусной.

Читать по теме Квашеная капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепта закуски в домашних условиях Как сделать классическую квашеную капусту быстро и без усилий — читай в материале.

Как лучше квасить капусту, чтобы она получилась очень вкусной

Опытные хозяйки советуют нарезать овощ тонко, но не слишком, чтобы сразу не выделялось много сока.

Немного морской или каменной соли (не йодированной!), немного сахара для квашения — и не забывай про специи: семена тмина, лавровый лист, иногда немного кориандра.

Морковь — отличное дополнение, но излишне класть не нужно. Хозяйки советуют примерно 100 г моркови на 1 кг продукта — чтобы вкус был гармоничным.

Перемешай хорошо руками, чтобы капуста немного пустила сок — тогда она лучше пропитается рассолом.

Ещё один совет от тех, кто квасит годами: на ночь накрой деревянной крышкой и поставь лёгкий пресс — это поможет ей оставаться плотной.

И обязательно держи готовый продукт в прохладном месте: холод сохраняет хруст, тепло — ускоряет брожение и делает квашение мягким.

Читай также: витамины на зиму — пошаговый рецепт квашеной капусты с буряком.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!