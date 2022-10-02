Квашеная капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепта закуски в домашних условиях

Квашеную капусту можно добавлять в пирожки, пироги, вареники, супы и множество других блюд.
Она хорошо подходит и отдельно, и к тому же — в ней множество пользы и витаминов. Это характерное блюдо для украинской кухни.
Как сделать классическую квашеную капусту быстро и без усилий — читай в материале.
Для того чтобы капуста была хрустящей, перед приготовлением необходимо соблюдать несколько правил:
Ингредиенты:
Способ приготовления
Фото: Unsplash
В первую очередь необходимо нашинковать капусту. Натирать необходимо с помощью большой терке (морковку) и добавить ее к капусте.
После этого нужно разломать лавровый лист, добавить перец и перемешать.
Уложи капусту поплотнее в большую банку и приступай к рассолу. В воде необходимо развести соль и сахар и довести до кипения. Оставь остывать.
Капусту залей холодным рассолом и поставь в теплое место. Когда начнется брожения, ее необходимо проколоть вилкой, чтобы вышел углекислый газ.
Капусту залей холодным рассолом и поставь в теплое место. Когда начнется брожения, ее необходимо проколоть вилкой, чтобы вышел углекислый газ.
Через три дня капуста будет готова. Закрой ее крышкой и поставь в холодильник.
Рецепт быстрого приготовления квашеной капусты на зиму
Капусту нарезаем тонкой, длинной соломкой. Морковь чистим, моем, трем на большой терке. Чеснок чистим, пропускаем через пресс. Смешиваем в миске все овощи.
В кастрюлю наливаем воду, кипятим. Засыпаем сахарный песок, соль, специи, наливаем масло и уксус. Перемешиваем. Кипятим 1 минуту.
Горячую заливку выливаем в капусту. Сверху капусту накрываем перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую ставим груз. Оставляем настаиваться при комнатной температуре.
Горячую заливку выливаем в капусту. Сверху капусту накрываем перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую ставим груз. Оставляем настаиваться при комнатной температуре.
Через 4-5 часов быстрая квашеная капуста будет готова. Готовую квашеную капусту быстрого приготовления перекладываем в банки, накрываем капроновыми крышками и храним в холодильнике.
Ингредиенты
Нашинкуй капусту и натри морковь на терке (большой). Смешай капусту с морковью в большой миске, но аккуратно, чтобы сок не выделялся.
Нашинкуй капусту и натри морковь на терке (большой). Смешай капусту с морковью в большой миске, но аккуратно, чтобы сок не выделялся.
Выложи капусту в большую банку, а сверху залей холодной водой. Насыпь ложку соли и добавь мед или сахар. Поставь эту банку в большую миску. Через один день капусту уже можно будет пробовать.
А если у тебя еще осталась капуста, тогда держи рецепт голубцов от Лизы Глинской.
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