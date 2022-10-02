Квашеная капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепта закуски в домашних условиях

Квашеную капусту можно добавлять в пирожки, пироги, вареники, супы и множество других блюд.

Она хорошо подходит и отдельно, и к тому же — в ней множество пользы и витаминов. Это характерное блюдо для украинской кухни.

Как сделать классическую квашеную капусту быстро и без усилий — читай в материале.

Для того чтобы капуста была хрустящей, перед приготовлением необходимо соблюдать несколько правил:

Соблюдай пропорции. Содержание соли не должно превышать 2% от веса капусты. В идеале на один килограмм капусты нужно добавить одну столовую ложку соли.

Для квашения выбирай поздние твердые сорта капусты.

Квасить нужно в стеклянной или эмалированной посуде. Ни в коем случае не используй пластиковую.

Храни квашеную капусту при температуре от 0 до 2 градусов.

Квашеная капуста рецепт классический

Ингредиенты:

капуста — 2,5 кг;

морковь — 1 шт (150 г);

лавровый лист — 2 шт;

перец горошком — 5-6 шт;

соль — 1,5 ст. л;

сахар —1,5 ст. л;

вода — 1 л.

Способ приготовления

В первую очередь необходимо нашинковать капусту. Натирать необходимо с помощью большой терке (морковку) и добавить ее к капусте.

После этого нужно разломать лавровый лист, добавить перец и перемешать.

Уложи капусту поплотнее в большую банку и приступай к рассолу. В воде необходимо развести соль и сахар и довести до кипения. Оставь остывать.

Капусту залей холодным рассолом и поставь в теплое место. Когда начнется брожения, ее необходимо проколоть вилкой, чтобы вышел углекислый газ.

Через три дня капуста будет готова. Закрой ее крышкой и поставь в холодильник.

Квашеная капуста на зиму: быстрый рецепт

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 1-3 шт;

чеснок — 3-4 зубчика;

сахар-песок — 0,5 стакана;

соль — 1 ст. л;

вода — 500 мл;

перец черный — 4-5 шт;

перец душистый — 3-4 шт;

масло — 0,5 стакана;

уксус — 10 ст. л.

Рецепт быстрого приготовления квашеной капусты на зиму

Капусту нарезаем тонкой, длинной соломкой. Морковь чистим, моем, трем на большой терке. Чеснок чистим, пропускаем через пресс. Смешиваем в миске все овощи.

В кастрюлю наливаем воду, кипятим. Засыпаем сахарный песок, соль, специи, наливаем масло и уксус. Перемешиваем. Кипятим 1 минуту.

Горячую заливку выливаем в капусту. Сверху капусту накрываем перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую ставим груз. Оставляем настаиваться при комнатной температуре.

Через 4-5 часов быстрая квашеная капуста будет готова. Готовую квашеную капусту быстрого приготовления перекладываем в банки, накрываем капроновыми крышками и храним в холодильнике.

Капуста квашеная в банке на сутки

Ингредиенты

капуста белокочанная — 2-3 кг;

морковь — 1 шт;

соль — 1 ст.л;

сахар или мед — 1 ст.л;

кипяченая вода.

Нашинкуй капусту и натри морковь на терке (большой). Смешай капусту с морковью в большой миске, но аккуратно, чтобы сок не выделялся.

Выложи капусту в большую банку, а сверху залей холодной водой. Насыпь ложку соли и добавь мед или сахар. Поставь эту банку в большую миску. Через один день капусту уже можно будет пробовать.

А если у тебя еще осталась капуста, тогда держи рецепт голубцов от Лизы Глинской.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!