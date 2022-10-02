Квашена капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепти закуски в домашніх умовах

Квашену капусту можна додавати у пиріжки, пироги, вареники, супи і безліч інших страв. Вона добре смакує й окремо, й до того ж — у ній безліч користі та вітамін.
Це — характерна страва для української кухні. Як зробити класичну квашену капусту швидко і без зайвих зусиль — читай у матеріалі.
Для того, аби капуста була хрумкою, перед приготуванням необхідно дотримуватися кількох правил:
Інгредієнти:
Фото: Unsplash
Спосіб приготування
У першу чергу, шаткуємо капусту. Натираємо на великій тертці моркву та додаємо до капусти.
Розламуємо на шматочки лавровий лист, додаємо запашний перець горошком і все перемішуємо.
Щільно укладаємо капусту в трилітрову банку і готуємо розсіл. Воду з сіллю і цукром доводимо до кипіння і залишаємо охолонути.
Заливаємо капусту остиглим розсолом і залишаємо в теплому місці. В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу.
Заливаємо капусту остиглим розсолом і залишаємо в теплому місці. В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу.
Банку необхідно ставити в широку миску або тарілку, тому що розсіл з банки може витікати.
На третій день квашена капуста готова, закриваємо банку кришкою і відправляємо зберігатися в холодильник.
Інгредієнти:
Рецепт швидкого приготування квашеної капусти на зиму:
Капусту нарізаємо тонкою, довгою соломкою. Моркву чистимо, миємо, тремо на великій тертці. Часник чистимо, пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці всі овочі.
У каструлю наливаємо воду, кип’ятимо. Засипаємо цукровий пісок, сіль, спеції, наливаємо масло та оцет. Перемішуємо.
У каструлю наливаємо воду, кип’ятимо. Засипаємо цукровий пісок, сіль, спеції, наливаємо масло та оцет. Перемішуємо.
Кип’ятимо 1 хвилину.
Гарячу заливку виливаємо в капусту. Зверху накриваємо перевернутою тарілкою великого діаметра, на яку ставимо вантаж. Залишаємо настоюватися при кімнатній температурі.
Уже за 4-5 годин швидка квашена капуста буде готова. Перекладаємо її в банки, накриваємо капроновими кришками й зберігаємо в холодильнику.
Інгредієнти
Приготування:
Капусту шаткуємо. Моркву натираємо на великій тертці або нарізаємо соломкою.
У мисці змішуємо капусту і моркву, але не перетираємо до виділення соку.
Капусту викладаємо в трилітрову банку, а зверху заливаємо охолодженою кип’яченою водою. Коли води достатньо і вона перестане опускатися, зверху насипаємо сіль (беремо ложку з гіркою), додаємо цукор або мед.
Ставимо банку в глибоку миску або тарілку, тому що капуста виділяє сік, який буде виливатися з банки. Через добу капуста готова і її можна їсти.
А якщо у тебе ще залишилася капуста, тоді тримай рецепт голубців від Лізи Глінської.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!