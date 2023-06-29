Як прибрати черв’яків з черешні: простий та ефективний спосіб

Черешні люблять за їхню соковитість, смак і аромат. До того ж це дуже корисні плоди. Іноді буває, що черешня, зібрана на ділянці або куплена на ринку, супермаркеті, виявляється червивою. Що робити в такому випадку, і як прибрати черв’яків із черешні — читай у матеріалі.
Білий черв’як, який ти можеш побачити в черешнях, — це личинка вишневої мухи. Після того, як велика муха наїдається черешнею, вона проколює плід і відкладає яйця. Пошкоджена ягода відрізняється від здорових плодів такими ознаками:
Існує народний та ефективний метод, яким користуються багато років. Йдеться про замочування плодів у воді із сіллю. Для цього тобі потрібно взяти цебро води, великий тазик і кілька ложок солі. Також не забудь про друшляк. Сам метод виглядає так:
Крім цього, є ще один дієвий метод. Для нього потрібно весь урожай помістити у відро та закрити його за допомогою харчової плівки. Залиш усе це на кілька годин і чекай на результати. Цей метод ефективний завдяки тому, що черв’якам не вистачає кисню (через плівку).
З цією мухою треба боротися навесні. Насамперед накривають землю навколо стовбурів чорною плівкою, щоб шкідники не вилетіли з ґрунту. Якщо випадок запущений, можна скористатися хімічними речовинами. Але також допомагають народні засоби:
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