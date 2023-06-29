Як прибрати черв’яків з черешні: простий та ефективний спосіб

Черешні люблять за їхню соковитість, смак і аромат. До того ж це дуже корисні плоди. Іноді буває, що черешня, зібрана на ділянці або куплена на ринку, супермаркеті, виявляється червивою. Що робити в такому випадку, і як прибрати черв’яків із черешні — читай у матеріалі.

Як прибрати черв’яків з черешні й чому вони з’являються

Білий черв’як, який ти можеш побачити в черешнях, — це личинка вишневої мухи. Після того, як велика муха наїдається черешнею, вона проколює плід і відкладає яйця. Пошкоджена ягода відрізняється від здорових плодів такими ознаками:

темніє;

втрачає свій блиск;

стає м’якою;

на ній з’являються чорні западини.

Як позбавитися від черв’яків у черешні: покрокова інструкція

Існує народний та ефективний метод, яким користуються багато років. Йдеться про замочування плодів у воді із сіллю. Для цього тобі потрібно взяти цебро води, великий тазик і кілька ложок солі. Також не забудь про друшляк. Сам метод виглядає так:

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Перебери й помий зібрані плоди. Забери сміття, зайві листочки, гнилі ягоди. Після цього зірви всі хвостики, щоб рідина змогла проникнути всередину черешні. Потім розведи воду із сіллю і ретельно перемішай (щоб сіль не осіла на дні). Після цього черешні занур в розчин на 30 хв. Після закінчення цього часу ти побачиш хробаків, які спливли. Всі плоди пересип у друшляк та промий водою з крана. Після проведення обробки розпочинай поїдання сирої черешні або приготування компоту, варення.

Крім цього, є ще один дієвий метод. Для нього потрібно весь урожай помістити у відро та закрити його за допомогою харчової плівки. Залиш усе це на кілька годин і чекай на результати. Цей метод ефективний завдяки тому, що черв’якам не вистачає кисню (через плівку).

Чим обробити дерево черешні від хробаків

З цією мухою треба боротися навесні. Насамперед накривають землю навколо стовбурів чорною плівкою, щоб шкідники не вилетіли з ґрунту. Якщо випадок запущений, можна скористатися хімічними речовинами. Але також допомагають народні засоби:

Господарське мило. Просто налий у миску 5 літрів води й додай 2 чайні ложки господарського мила та 2 чайні ложки олії. Отриманий розчин влий в обприскувач і оброби дерево. Повтори за кілька днів. Відвар полину. Для цього методу наповни відро водою приблизно наполовину, залий водою і настоюй протягом дня. Додай 2 столові ложки рідкого мила й обприскай черешню. Тютюн. 500 г настою тютюнового пилу розведи в 10 літрах води, додай 3 столові ложки рідкого мила. Настоюй 2 доби, а потім оброби дерева.

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