Як правильно збирати черешню, щоб зберігалася довго: хитрощі садівників

Їсти черешні люблять майже всі. А от збирати їх — навпаки. Процес це доволі важкий, висять черешні високо, доводиться лізти на драбину, плутатися в гілках, і все це на пекучому сонці. Але ж і допустити, щоб ягода перестигла — не можна. Як правильно збирати черешню — читай у матеріалі.

Коли починати збирати черешню

Черешня починає дозрівати з початку червня, а загалом її збирають ще й у липні, особливо, якщо літо прохолодне. Також сезон збору напряму залежить від регіону і погоди в ньому.

На відміну від деяких інших плодів та ягід, черешню не можна збирати завчасно, щоб потім дати їй час достигнути зірваною. Вона має стати солодкою на дереві. Тож знімають ягоду з дерева на піку її соковитості.

Якщо збираєшся перевозити зібраний врожай, збирай черешню не раніше як за 2-3 дні до дозрівання.

Коли правильно починати збирати черешню? Найкраще — в суху погоду, в першій половині дня, коли випарується ранкова роса, або ж після обіду, коли спаде спека.

Недобре, якщо збір врожаю припаде на дощові дні: смак зірваних ягід може сильно погіршитися, а самі черешні через великий вміст вологи будуть швидко гнисти.

За 2-3 тижні до збирання слід припинити полив дерев черешні, тому що ягоди, як і від дощів, наситяться вологою, їхня шкірка почне тріскатися, а м’якуш зіпсується.

Як правильно збирати черешню для тривалого зберігання

Збирати черешні потрібно вкрай обережно, щоб не пошкодити квіткову бруньку, яка зазвичай родить 7-8 років. Щоб цього не сталося, краще зрізати плодоніжки черешні ножицями.

Якщо відривати черешні від плодоніжок, то сік витече і зібраний урожай швидко зіпсується. Аби цього не сталося, ягоди миттєво пускають на переробку. Зриваючи вишню або черешню з плодоніжкою, ми шкодимо майбутньому врожаю. Щоб цього не сталося:

Черешню найкраще зрізати ножицями, обрізаючи плоди на половині ніжки. Так ягода лишатиметься цілою і не буде жодної шкоди дереву та врожаю наступного року.

Особливості збору черешні

Збирати черешні можна як вручну, так і механічним способом. Як це роблять?

Ручний спосіб збирання черешні

Цей спосіб годиться, якщо дерев в саду не так багато. Але, враховуючи, що вони усі доволі високі, доведеться докласти зусиль. Збирати черешні можна у такий спосіб:

зрізати ягоди з частиною ніжки за допомогою садових ножиць;

збирати черешні з цілими живцями;

методом “доїння”, коли ягоди обривають без ніжок.

Зрізати ножицями бажано на відстані половини ніжки від плоду. Помічено, що так черешня зберігається трохи довше.

Починати збирати черешню бажано з нижніх гілок й до верху. Не потрібно лізти на дерево: так багато ягід осиплеться на землю. Якщо черешні падають, краще постелити навколо стовбура поліетилен або тканину для збору опалих ягід.

Зібрані плоди можна 2-3 тижні зберігати за температури 6-7 градусів.

Більшість черешневих дерев високорослі, тож руками дотягнешся не всюди. Для збирання можуть знадобитися “помічники”: інструменти, які допоможуть працювати швидко та ефективно:

драбини;

гачки для підтягування гілок;

плодознімачі;

садові ножиці тощо.

Плодознімачі — це сачки або чаші з довгими ручками, принцип їх роботи такий: при різких рухах приладу ягоди падають в сачок або чашу плодознімача. Плодознімачі можна виготовити власноруч, насадивши на палицю обрізану пластикову пляшку, фрагмент труби або шматок автомобільної камери.

Корисно також мати для роботи тканинні рукавички, бо ягідний сік залишає сліди на шкірі.

Механічний спосіб збирання черешні

Такий спосіб використовують лише у великих господарствах, яким потрібно зібрати ягоди з великої кількості дерев. Для цього існують різні технології, приміром:

стрижка-збирання, при якій дерево пропускають між спеціальними барабанами, виготовленими з м’якого пластику;

механічне струшування.

Як зберігати врожай черешні

Найкраще зберігати зібрані плоди у кошиках або ящиках. Ідеально — у вербовій, берестяній тарі, яка добре провітрюється. Або у коробках з картону чи пластику.

Попри суттєві труднощі збирання, сам процес дає велике задоволення, адже він означає, що сад віддячив за усі вкладені в нього сили та уміння. Гарного тобі врожаю!

Раніше ми розповідали, чим корисна черешня.

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