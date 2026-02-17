Коли квасити капусту в лютому 2026: найкращі дні і поради господинь, щоб хрумтіла

Як правильно квасити капусту за Місячним календарем у лютому 2026 року, щоб вона вийшла справді хрусткою?

Ми розповімо тобі усі секрети процесу і дамо точні дати для квашення – читай і занотовуй.

Коли квасити капусту в лютому 2026

Хочеш, щоб твоя капуста була не просто смачною, а щільною та соковитою? Народна кулінарна мудрість каже, що в цьому може допомогти Місяць — його фази впливають на те, як виділяється сік і як молочнокислі бактерії працюють під час ферментації.

Традиційно сприятливим часом для квашення вважається період зростаючого Місяця, коли енергія росту допомагає краще виділятися сокам та посилює активність бактерій.

Саме так капуста не стає м’якою чи слизькою, а її смак стає виразним без неприємної гіркоти.

В які дні лютого 2026 краще квасити капусту за Місячним календарем

У лютому 2026 року фази Місяця виглядають так:

Повня – 1, 2, 3 лютого;

– 1, 2, 3 лютого; Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа;

– 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа; Молодик – 16, 17, 18, 19 числа;

– 16, 17, 18, 19 числа; Зростаючий Місяць – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа.

Коли Місяць спадає, після Повні до Молодика, ферментація йде повільніше, і капуста частіше виходить більш м’якою, тому такі дні вважають менш вдалими.

Найкращий час для квашення у лютому 2026: 18–28 числа, коли Місяць зростає — капуста буде хрусткою та смачною.

Як краще квасити капусту, щоб вийшла найсмачнішою

Досвідчені господині радять нарізати овоч тонко, але не надто, щоб відразу не було забагато соку.

Трохи морської або кам’яної солі ( не йодованої!) трішки цукру для квашення – і не забувай про спеції: зерна кмину, лавровий лист, іноді трохи коріандру.

Морква — чудове доповнення, але забагато її додавати не варто. Господині радять приблизно 100 г моркви на 1 кг продукту – щоб смак був гармонійним.

Перемішай добре руками, щоб капуста трохи пустила сік – тоді вона краще просочується розсолом.

Ще одна порада від тих, хто квасить роками: на ніч накрий дерев’яною кришкою і постав легкий прес – це допоможе їй залишатися щільною.

І обов’язково тримай готовий продукт в прохолодному місці: холод зберігає хрускіт, тепло – прискорює бродіння і робить квашення м’яким.

Читай також: вітаміни на зиму — покроковий рецепт квашеної капусти з буряком.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!