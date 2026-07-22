Стиль жизни Еда и рецепты

Жареные кабачки на зиму: как приготовить ароматную закуску с чесноком

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июля 2026, 16:02 3 мин.
Жареные кабачки с чесноком на зиму: рецепт без лишних хлопот
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