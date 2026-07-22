Жареные кабачки на зиму: как приготовить ароматную закуску с чесноком

Сезон кабачков в самом разгаре, и если вы уже успели приготовить оладьи и рагу, самое время подумать о консервации. Одной из самых вкусных заготовок, которая зимой разлетается первой, являются кабачки с ароматным маслом и пряностями.

Известный шеф-повар Ольга Рябенко поделилась своим секретным способом, благодаря которому овощи остаются сочными и пикантными.

Жареные кабачки на зиму рецепт: ингредиенты

Для того чтобы ваша заготовка была идеальной, важно соблюдать баланс специй и уксуса. Шеф-повар отмечает, что из указанного количества продуктов получается ровно 3 баночки объемом 0,5 л.

Итак, что нам понадобится:

Кабачки — 1,4 кг (это примерно 3 больших или 4-5 средних плодов);

Чеснок — 50 г (для настоящей остроты);

Петрушка — один большой пучок;

Соль — 1,5 ч. л.;

Уксус яблочный — по 1 ст. л. на каждую банку;

Ароматное масло (Ольга советует Олейна с травами — томат, чеснок, базилик) — 60 мл в банку + масло для самой жарки.

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Жареные кабачки с чесноком на зиму: пошаговое приготовление

Секрет этого рецепта — в предварительном мариновании кабачков перед жаркой.

Подготовка: Нарежь кабачки аккуратными кружочками. Полейте их ароматным маслом с травами. Это придаст овощам не только вкус, но и невероятный аромат еще на этапе термической обработки. Жарка: Обжаривай кружочки с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Совет от шефа: чтобы дело шло быстрее, используйте сразу две сковородки. Заправка: Измельчите петрушку и чеснок, смешайте их с солью. Фасовка: В чистые стерильные банки выкладывайте слоями: слой зелени с чесноком — слой поджаренных кабачков. Повторяйте до самого верха. Финальный штрих: В каждую пол-литровую банку добавьте 1 столовую ложку яблочного уксуса и еще немного ароматного масла.

Важным этапом в этом рецепте является стерилизация. Накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю с водой (на дно обязательно застелите полотенце) и стерилизуйте в течение 15-20 минут с момента закипания. После этого банки нужно плотно закатать, перевернуть вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.

Такие жареные кабачки на зиму получаются гораздо интереснее классических маринованных овощей. Они имеют насыщенный вкус с огоньком и отлично подходят в качестве гарнира к мясу или просто к вареному картофелю.

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