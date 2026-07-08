Что приготовить из кабачков на ужин: суп или блины — можно все и сразу

Когда приходит сезон определенного овоща или фрукта, то кажется, что его можно есть сколько угодно.
Однако иногда даже любимые блюда надоедают и тогда приходится искать что-нибудь новое.
Сейчас на полках в магазинах и на рынках можно увидеть немало кабачков, которые, кроме того, еще и полезны. Поэтому делимся идеями, что приготовить на ужин из кабачков вкусно и необычно.
Что приготовить из кабачков на ужин: крем-суп
Все привыкли, что изысканные крем-супы готовят обычно из продуктов, обладающих ярко выраженным вкусом. Однако попытаться добавить в это полезное и одновременно сытное блюдо кабачки все же стоит. Оно способно удивить вкусом.
Ингредиенты
- кабачки — 3 штуки
- мясной бульон — 1 литр
- сливки — 220 миллилитров
- растительное масло — 2 стакана
- чеснок — 2 зубчика
- лук — 1 штука
- морковь — 1 штука
- картофель — 3 штуки
Способ приготовления крем-супа из кабачков
- Сначала нужно мелко нарезать лук и чеснок, после чего обжарить их на растительном масле до золотистого цвета.
- Затем добавить на сковороду нарезанный кубиками картофель, морковь и кабачок. Протушить овощную смесь около десяти минут.
- Смешать овощную смесь с бульоном и проварить 20 минут, после чего можно посолить, поперчить и перебить все блендером.
- Когда суп немного остынет, к нему можно добавить сливки и снова немного проварить, но не доводить до кипения. После этого блюдо будет готово радовать всех желающих своим особым вкусом. Дополнить его можно хлебными гренками.
Что приготовить на ужин из кабачка: блинчики
Порой бывает, не хватает простого и одновременно полезного блюда, которое могло бы стать полноценным ужином. Случается, мы такого не знаем. А Ирина Глушак на YouTube-канале Любимовская кухня уже успела поделиться рецептом быстрого кабачкового блинчика, который можно есть как на завтрак, так и в обед или ужин.
Ингредиенты
- кабачок — 250-300 граммов
- яйцо — 1 штука
- мука — 1 столовая ложка с горкой
- моцарелла — 1 упаковка
- помидор — 1 штука
- соль и специи — по своему вкусу
Способ приготовления блинчика из кабачка
- Кабачок натереть на крупной терке. Посолить по вкусу и отставить на восемь-десять минут, чтобы он выпустил свой сок. Потом весь этот сок нужно будет очень хорошо отжать из кабачка, поскольку в рецепте он не понадобится.
- Пока ждешь, можешь сделать нарезку того, чем сверху украсишь блинчик из кабачка. Можно взять помидор и сыр моцареллу. Однако каждый может использовать что угодно, чего душа пожелает.
- После того как удалось отжать всю влагу из кабачка, добавить к нему яйцо и муку и тщательно перемешать. Но следует понимать, что может понадобиться немного больше муки, если сок из кабачка был отжат недостаточно. Общая масса должна быть достаточно густой.
- Разогреть сковороду и смазать ее маслом. Добавить всю кабачковую массу и равномерно распределить ее по всей поверхности сковороды, накрыть крышкой и обжарить блин из кабачка около трех-четырех минут с каждой стороны на среднем огне.
- Когда перевернешь блинчик из кабачка, можешь добавлять помидоры, сыр и специи.
Блюда на ужин из кабачков: кабачковый дип, рулетики и мафины
Что такое дип, ты спросишь? Это слово происходит от английского “макать”, а на самом деле означает соус консистенции густой сметаны. Он идеально подходит для роли закуски, которую можно подавать с чипсами, кусочками овощей, фруктов, мяса, морепродуктов, или намазывать на немного поджаренный хлеб.
Ингредиенты
- кабачок — 500 граммов
- сметана — 2 столовые ложки
- чеснок — 2 зубчика
- брынза — 150 граммов
- укроп — пучок
- грецкие орехи — 20 граммов
- соль — по вкусу
Способ приготовления кабачкового дипа
- Тщательно промыть кабачки и нарезать маленькими кубиками.
- После этого высыпать их на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжарить на среднем огне. Следует не забывать постоянно помешивать.
- Когда кабачки будут готовы, нужно дать им немного остыть в миске. Затем к ним можно добавлять измельченные чеснок и грецкие орехи, зелень, сметану и натертую брынзу. Хорошо перемешать и взбить блендером. Подавать можно с гренками или немного поджаренным хлебом.
Рулетики из кабачков и куриного филе
Профессиональные шеф-повара хоть и не очень любят блюда, которые можно назвать рулетами, ведь это не совсем ресторанное блюдо. Однако оно может быть очень вкусным и домашним, напоминающим любимые ужины летом вместе с семьей. Почему бы не пробовать их приготовить?
Ингредиенты
- кабачки — 3 штуки
- куриное филе — 1 штука
- твердый сыр — 60 граммов
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 30 граммов
- базилик (желательно свежий)
Способ приготовления рулетиков из кабачков и куриного филе
- Хорошо промыть кабачки, снять с них кожуру и нарезать полосками шириной в полсантиметра. Вместе с тем натереть сыр на терке.
- Выложить полоски кабачков на противень, застеленный пергаментом для выпечки, смазать их оливковым маслом, посолить и поставить запекаться на пять минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Нарезать филе тонкими полосками, немного отбить, посолить, поперчить и дополнить немного раздавленным чесноком. В таком состоянии оставить мясо на десять минут.
- Достать кабачки из духовки, положить на каждую полоску по кусочку курицы, посыпать тертым сыром, базиликом и осторожно завернуть рулетики. В таком виде запекать будущее блюдо нужно полчаса до готовности мяса.
Кабачковые маффины
Если кому-то надоели ужины из яичницы, тогда на помощь придет рецепт кабачковых маффинов, которые можно есть в любой период суток.
Ингредиенты
- кабачок — 1 штука
- мука — 1 стакан
- яйцо — 1 штука
- молоко — 130 миллилитров
- сливочное масло — 50 граммов
- миндаль — 30 граммов
- разрыхлитель — 7 граммов
- сахар — 1 столовая ложка
- соль — по своему вкусу
Способ приготовления маффинов из кабачка
- Натереть кабачок на крупной терке. Вместе с тем измельчить миндаль. После этого смешать кабачок и орех, а также просеянную муку, разрыхлитель и соль.
- В другой посуде смешать яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и сахар. Затем перебить смесь блендером и соединить с кабачковой массой.
- Тесто выложить в формочки, предварительно смазанные сливочным маслом, и поставить запекаться в разогретую до 180°С духовку на полчаса.
Источник фото: Рinterest.
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