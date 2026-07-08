Что приготовить из кабачков на ужин: суп или блины — можно все и сразу

Когда приходит сезон определенного овоща или фрукта, то кажется, что его можно есть сколько угодно.

Однако иногда даже любимые блюда надоедают и тогда приходится искать что-нибудь новое.

Сейчас на полках в магазинах и на рынках можно увидеть немало кабачков, которые, кроме того, еще и полезны. Поэтому делимся идеями, что приготовить на ужин из кабачков вкусно и необычно.

Что приготовить из кабачков на ужин: крем-суп

Все привыкли, что изысканные крем-супы готовят обычно из продуктов, обладающих ярко выраженным вкусом. Однако попытаться добавить в это полезное и одновременно сытное блюдо кабачки все же стоит. Оно способно удивить вкусом.

Ингредиенты

кабачки — 3 штуки

мясной бульон — 1 литр

сливки — 220 миллилитров

растительное масло — 2 стакана

чеснок — 2 зубчика

лук — 1 штука

морковь — 1 штука

картофель — 3 штуки

Способ приготовления крем-супа из кабачков

Сначала нужно мелко нарезать лук и чеснок, после чего обжарить их на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавить на сковороду нарезанный кубиками картофель, морковь и кабачок. Протушить овощную смесь около десяти минут. Смешать овощную смесь с бульоном и проварить 20 минут, после чего можно посолить, поперчить и перебить все блендером. Когда суп немного остынет, к нему можно добавить сливки и снова немного проварить, но не доводить до кипения. После этого блюдо будет готово радовать всех желающих своим особым вкусом. Дополнить его можно хлебными гренками.

Что приготовить на ужин из кабачка: блинчики

Порой бывает, не хватает простого и одновременно полезного блюда, которое могло бы стать полноценным ужином. Случается, мы такого не знаем. А Ирина Глушак на YouTube-канале Любимовская кухня уже успела поделиться рецептом быстрого кабачкового блинчика, который можно есть как на завтрак, так и в обед или ужин.

Ингредиенты

кабачок — 250-300 граммов

яйцо — 1 штука

мука — 1 столовая ложка с горкой

моцарелла — 1 упаковка

помидор — 1 штука

соль и специи — по своему вкусу

Способ приготовления блинчика из кабачка

Кабачок натереть на крупной терке. Посолить по вкусу и отставить на восемь-десять минут, чтобы он выпустил свой сок. Потом весь этот сок нужно будет очень хорошо отжать из кабачка, поскольку в рецепте он не понадобится. Пока ждешь, можешь сделать нарезку того, чем сверху украсишь блинчик из кабачка. Можно взять помидор и сыр моцареллу. Однако каждый может использовать что угодно, чего душа пожелает. После того как удалось отжать всю влагу из кабачка, добавить к нему яйцо и муку и тщательно перемешать. Но следует понимать, что может понадобиться немного больше муки, если сок из кабачка был отжат недостаточно. Общая масса должна быть достаточно густой. Разогреть сковороду и смазать ее маслом. Добавить всю кабачковую массу и равномерно распределить ее по всей поверхности сковороды, накрыть крышкой и обжарить блин из кабачка около трех-четырех минут с каждой стороны на среднем огне. Когда перевернешь блинчик из кабачка, можешь добавлять помидоры, сыр и специи.

Блюда на ужин из кабачков: кабачковый дип, рулетики и мафины

Что такое дип, ты спросишь? Это слово происходит от английского “макать”, а на самом деле означает соус консистенции густой сметаны. Он идеально подходит для роли закуски, которую можно подавать с чипсами, кусочками овощей, фруктов, мяса, морепродуктов, или намазывать на немного поджаренный хлеб.

Ингредиенты

кабачок — 500 граммов

сметана — 2 столовые ложки

чеснок — 2 зубчика

брынза — 150 граммов

укроп — пучок

грецкие орехи — 20 граммов

соль — по вкусу

Способ приготовления кабачкового дипа

Тщательно промыть кабачки и нарезать маленькими кубиками. После этого высыпать их на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжарить на среднем огне. Следует не забывать постоянно помешивать. Когда кабачки будут готовы, нужно дать им немного остыть в миске. Затем к ним можно добавлять измельченные чеснок и грецкие орехи, зелень, сметану и натертую брынзу. Хорошо перемешать и взбить блендером. Подавать можно с гренками или немного поджаренным хлебом.

Рулетики из кабачков и куриного филе

Профессиональные шеф-повара хоть и не очень любят блюда, которые можно назвать рулетами, ведь это не совсем ресторанное блюдо. Однако оно может быть очень вкусным и домашним, напоминающим любимые ужины летом вместе с семьей. Почему бы не пробовать их приготовить?

Ингредиенты

кабачки — 3 штуки

куриное филе — 1 штука

твердый сыр — 60 граммов

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 30 граммов

базилик (желательно свежий)

Способ приготовления рулетиков из кабачков и куриного филе

Хорошо промыть кабачки, снять с них кожуру и нарезать полосками шириной в полсантиметра. Вместе с тем натереть сыр на терке. Выложить полоски кабачков на противень, застеленный пергаментом для выпечки, смазать их оливковым маслом, посолить и поставить запекаться на пять минут в разогретой до 180 градусов духовке. Нарезать филе тонкими полосками, немного отбить, посолить, поперчить и дополнить немного раздавленным чесноком. В таком состоянии оставить мясо на десять минут. Достать кабачки из духовки, положить на каждую полоску по кусочку курицы, посыпать тертым сыром, базиликом и осторожно завернуть рулетики. В таком виде запекать будущее блюдо нужно полчаса до готовности мяса.

Кабачковые маффины

Если кому-то надоели ужины из яичницы, тогда на помощь придет рецепт кабачковых маффинов, которые можно есть в любой период суток.

Ингредиенты

кабачок — 1 штука

мука — 1 стакан

яйцо — 1 штука

молоко — 130 миллилитров

сливочное масло — 50 граммов

миндаль — 30 граммов

разрыхлитель — 7 граммов

сахар — 1 столовая ложка

соль — по своему вкусу

Способ приготовления маффинов из кабачка

Натереть кабачок на крупной терке. Вместе с тем измельчить миндаль. После этого смешать кабачок и орех, а также просеянную муку, разрыхлитель и соль. В другой посуде смешать яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и сахар. Затем перебить смесь блендером и соединить с кабачковой массой. Тесто выложить в формочки, предварительно смазанные сливочным маслом, и поставить запекаться в разогретую до 180°С духовку на полчаса.

Источник фото: Рinterest.

Думаешь, что тебе должно быть этих рецептов и хочется чего-нибудь более привычного? Тогда читай рецепт лазаньи из кабачков от Яны Гордыновской.

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