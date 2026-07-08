Стиль жизни Еда и рецепты

Что приготовить из кабачков на ужин: суп или блины — можно все и сразу

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 08 июля 2026, 16:30 6 мин.
что приготовить из кабачков на ужин
Фото Unsplash

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