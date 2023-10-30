Окрестности Бахмута усеяны телами врагов. Подразделение Ахиллес показало работу ударными беспилотниками

Только за последнее время и только под Бахмутом это подразделение уничтожило российскую технику на $8 млн — это танки, самоходные артиллерийские установки, БМП, пушки.

Эксклюзивные кадры работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес — это подразделение 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко, которое прикрывает и помогает продвигаться штурмовикам под Бахмутом.

Подразделение Ахиллес показало работу БПЛА под Бахмутом: ущерб врага миллионный

Вместе с командиром с позывным Ахиллес отправляемся на позиции к пилотам. Юрий Федоренко — ветеран АТО и депутат Киевсовета, возглавляет подразделение ударных беспилотников. Они — рота добровольцев из столичной ТрО, стали одним из самых эффективных подразделений этого направления.

Сейчас также смотрят

Последний месяц мы очень активно поддерживаем наших штурмовиков, поскольку происходят активные штурмовые действия. Большая часть вылетов проходят на пехотные позиции противника, — говорит военнослужащий Богдан.

90% бойцов роты раньше не служили, Богдан недавно был заместителем министра здравоохранения. Говорит, на их счету есть “вау-цели”, которые точно спасли сотни жизней украинских военных.

Самые свежие попадания под Бахмутом стоили врагу миллионы долларов. Чем больше бронированной техники поражают ВСУ, тем больше возможностей имеет пехота для деоккупации. Военный цепляет боеприпас на дрон. Арт-дуэли под Бахмутом не умолкают.

Недалеко от позиций до сих пор лежат тела российских оккупантов. Вывезти их из-за постоянных обстрелов пока невозможно. Как только такая возможность появится, их заберут, идентифицируют и передадут россиянам.

Военные и журналисты попали под танковый обстрел, поэтому после него дают врагу ответ. Дрон взлетает, есть попадание в блиндаж врага. Польза дронов очевидна, ведь они поражают иногда точнее, чем артиллерия и стоят гораздо дешевле.

Помочь военным приобрести дроны ты можешь по этому номеру карты: 5375 4112 0772 8440.

Ранее мы рассказывали о карте боевых действий за 30 октября.

Фото: 92 ОШБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.