Карта боевых действий 30 октября 2023 приближает нас ко дню победы над российскими захватчиками, однако для этого всем нам нужно сделать ещё очень много. Не стоит забывать, что война продолжается не где-то далеко, а на нашей земле, в нашем доме.

Так начинай свое утро с доната в проверенный сбор, а если находишь в себе смелость — присоединяйся к борьбе с россиянами.

О последних новостях с фронта, продвижении наших войск и ситуации у врага, рассказывает Генштаб и интерактивные карты экспертов.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что 29 октября украинские войска продвинулись под Бахмутом в условиях продолжения наступательных действий вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Карта боевых действий 30 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн / 4 Фотографии

28 октября российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки, но не получили подтвержденных территориальных продвижений.

Российские силы также продолжали локализованные атаки западнее и юго-западнее линии города Донецк, но не сделали подтвержденных наступлений.

Оперативная ситуация в Украине на 30 октября 2023 года

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Всего враг нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, в ночь на 30 октября, противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских дронов.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новоселовка, Верхнекаменское, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Читать по теме Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн С помощью нескольких сайтов можно легко узнать информацию о воздушной тревоге по всей Украине.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на другие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили семь атак противника.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг тщетно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Бесполезными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более десяти атак врага.

На Марьинском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении враг пять раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть артиллерийских средств противника.

Утром враг также атаковал Одессу и окрестности города. Что известно об атаке на Одессу, читай в другом материале.

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