Карта боевых действий 30 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 30 октября 2023 приближает нас ко дню победы над российскими захватчиками, однако для этого всем нам нужно сделать ещё очень много. Не стоит забывать, что война продолжается не где-то далеко, а на нашей земле, в нашем доме.
Так начинай свое утро с доната в проверенный сбор, а если находишь в себе смелость — присоединяйся к борьбе с россиянами.
О последних новостях с фронта, продвижении наших войск и ситуации у врага, рассказывает Генштаб и интерактивные карты экспертов.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что 29 октября украинские войска продвинулись под Бахмутом в условиях продолжения наступательных действий вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
28 октября российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки, но не получили подтвержденных территориальных продвижений.
Российские силы также продолжали локализованные атаки западнее и юго-западнее линии города Донецк, но не сделали подтвержденных наступлений.
Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.
За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Всего враг нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также, в ночь на 30 октября, противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских дронов.
Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новоселовка, Верхнекаменское, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть артиллерийских средств противника.
Утром враг также атаковал Одессу и окрестности города. Что известно об атаке на Одессу, читай в другом материале.
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