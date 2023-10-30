Атаковали центральную часть города! В Херсоне в ночь на 30 октября раздавались взрывы: что известно

В ночь на 30 октября 2023 года армия Российской Федерации, которая сейчас находится на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, несколько раз в течение часа атаковала Херсон. Удар пришелся на Центральный район города.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его информации, в результате обстрела были повреждены дома мирных жителей, в частности, многоэтажные дома. Одна из квартир загорелась, в результате чего там погибла 85-летняя женщина.

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Другая пострадавшая получила ожоги и отравление продуктами горения и была срочно доставлена в больницу.

Также известно о двух пострадавших. Среди них 68-летний мужчина и 36-летняя женщина, которые получили ранения средней тяжести и были госпитализированы.

Оккупанты регулярно обстреливают мирные украинские города и села, в результате чего гибнут люди и страдает местная инфраструктура. Одним из таких стала Славута, которую недавно атаковали беспилотниками Shahed-136/131. Читай, что известно об атаке этого города 25 октября, в нашем материале.

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