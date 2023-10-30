Российские войска продолжают атаковать мирные украинские города, имея целью убить как можно больше гражданских. Устрашение, террор, нарушение всех правил ведения войны — вот тактика врага. Утром 30 октября РФ атаковала Одесскую область.

Что известно об атаке на Одессу и окрестности, рассказываем дальше.

Атака на Одессу: что известно

В Одесской области утром 30 октября 2023 года были слышны взрывы.

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Обновлено 12:50. Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью неприятеля стал судоремонтный завод. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия, — сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Скорее всего, враг применил баллистику, отметил представитель ПС ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне Єдиних новин.

Предварительно область атаковали ракетами Оникс и Искандерами, но официального подтверждения пока нет.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что атакован судоремонтный завод под Одессой. Также он добавил, что область предварительно атаковали шестью Ониксами.

Атака на судоремонтный завод в Одессе 30 октября: что известно и есть ли пострадавшие / 4 Фотографии

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