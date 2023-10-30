Атака на судоремонтный завод в Одессе 30 октября: что известно и есть ли пострадавшие

Российские войска продолжают атаковать мирные украинские города, имея целью убить как можно больше гражданских. Устрашение, террор, нарушение всех правил ведения войны — вот тактика врага. Утром 30 октября РФ атаковала Одесскую область.
Что известно об атаке на Одессу и окрестности, рассказываем дальше.
В Одесской области утром 30 октября 2023 года были слышны взрывы.
Обновлено 12:50. Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью неприятеля стал судоремонтный завод. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия, — сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.
В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.
Скорее всего, враг применил баллистику, отметил представитель ПС ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне Єдиних новин.
Предварительно область атаковали ракетами Оникс и Искандерами, но официального подтверждения пока нет.
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что атакован судоремонтный завод под Одессой. Также он добавил, что область предварительно атаковали шестью Ониксами.
Подробнее о ракетах Оникс и их характеристиках, читай в нашем другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.