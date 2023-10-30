Російські війська продовжують атакувати мирні українські міста, маючи на меті вбити якомога більше цивільних. Залякування, терор, порушення всіх правил ведення війни — ось тактика ворога. Зранку 30 жовтня РФ атакувала Одещину.

Що відомо про атаку на Одещину, розповідаємо далі.

Атака на Одещину: що відомо

В Одеській області ранком 30 жовтня 2023 року було чути вибухи.

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Оновлено 12:50. Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Найімовірніше, ворог застосував балістику, зазначив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні Єдиних новин.

Попередньо — область атакували ракетами Онікс та Іскандерами, але офіційного підтвердження поки що немає.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що атакований судноремонтний завод під Одесою. Також він додав, що область, попередньо, атакували шістьма Оніксами.

Атака на судноремонтний завод в Одесі 30 жовтня: що відомо та чи є постраждалі / 4 Фотографії

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Атака на Одесу: включення з місця подій

Детальніше про ракети Онікс та їхні характеристики, читай в нашому іншому матеріалі.

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