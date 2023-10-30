Атакували центральну частину міста! У Херсоні в ніч проти 30 жовтня лунали вибухи: що відомо

У ніч проти 30 жовтня 2023 року армія Російської Федерації, що нині перебуває на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини, кілька разів протягом години атакувала Херсон. Удар прийшовся на Центральний район міста.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його інформацією, внаслідок обстрілу були пошкоджені оселі мирних жителів, зокрема, багатоповерхові будинки. Одна з квартир загорілася, внаслідок чого там загинула 85-річна жінка.

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Інша постраждала отримала опіки та отруєння продуктами горіння і була терміново доставлена до лікарні.

Також відомо про двох постраждалих. Серед них 68-річний чоловік та 36-річна жінка, які отримали поранення середньої тяжкості та були госпіталізовані.

Окупанти регулярно обстрілюють мирні українські міста та села, внаслідок чого гинуть люди та страждає місцева інфраструктура. Одним з таких стала Славута, яку нещодавно атакували безпілотниками Shahed-136/131. Читай, що відомо про атаку цього міста 25 жовтня, у нашому матеріалі.

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