Російські військові вчора вночі атакували Україну безпілотниками Shahed-136/131. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під загрозою Хмельницька область.

Після нічної атаки багато ушкоджень у місті Славута Хмельницької області. Ми розповімо, що відомо про обстріл Хмельниччини вночі 25 жовтня 2023.

Оновлено 26 жовтня. Міський голова Славути Василь Сидор заявив в ефірі Радіо Свобода, що внаслідок вибухової хвилі після падіння уламків ворожого дрона постраждали майже всі обʼєкти міста.

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У нас у місті близько 500 будинків багатоповерхових, близько 300 — мають ті чи інші пошкодження, а також 28 об’єктів соціальної сфери. Практично всі школи і всі садочки, без виключення.

Лікарня також має величезні пошкодження. Ну і підприємства, заклади, суди, воєнкомат, прокуратура також тією чи іншою мірою пошкоджені, — зазначив він.

36 мешканців міста звернулися за медичною допомогою, 20 людей госпіталізовано.

Вибухи у Славуті: що відомо про обстріл 25.10.2023

За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, ворог вже четверту добу поспіль атакує Хмельницьку область.

Міський голова Славути Василь Сидор повідомив, що вночі 25 жовтня під час повітряної тривоги, на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. Є багато пошкоджень у Славутській громаді. На місцях почали працювати усі відповідні служби, усім постраждалим надають допомогу.

Окрім того, за його словами, 25 жовтня у громаді призупинили навчальний процес в освітніх закладах. Він розповів Суспільному, що 22 заклади освіти у Славутській громаді зазнали пошкоджень внаслідок нічної атаки з боку Росії. За його словами, у Славуті немає жодного закладу освіти, якого б не зачепила вибухова хвиля цієї ночі.

У ДСНС показали пошкоджений клас безпеки в одній зі шкіл.

Вибухи у Славуті 25 жовтня: значні ушкодження міста та десятки постраждалих — оновлено / 2 Фотографії

У медзакладах перебувають 20 постраждалих із різними ступенями ушкоджень, є важкі випадки.

Славута на карті

Сергій Тюрін говорить, що минулої ночі у Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків.

Але на жаль, в Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їх падіння на території об’єкта критичної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.

Робота ППО 25 жовтня 2023

У ПС ЗСУ повідомили, що у ніч проти 25 жовтня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено усі 11 Shahed-136/131.

Включення зі Славути

Ворог постійно завдає ударів по мирних об’єктах, від яких страждають та гинуть люди. Раніше ми розповідали про обстріл кафе у Степівській громаді на Миколаївщині.

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