Российские военные вчера ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed-136/131. Воздушные силы ВСУ сообщали, что под угрозой Хмельницкая область.

После ночной атаки есть много повреждений в городе Славута Хмельницкой области. Мы расскажем, что известно об обстреле Хмельницкой области ночью 25 октября 2023 года.

Обновлено 26 октября. Мэр Славуты Василий Сидор заявил в эфире Радио Свобода, что в результате взрывной волны после падения обломков вражеского дрона пострадали почти все объекты города.

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У нас в городе около 500 домов многоэтажных, около 300 — имеют те или иные повреждения, а также 28 объектов социальной сферы. Практически все школы и все садики без исключения.

Больница также имеет огромные повреждения. Ну и предприятия, заведения, суды, военкомат, прокуратура также в той или иной степени повреждены, — отметил он.

36 жителей города обратились за медицинской помощью, 20 человек госпитализированы.

Взрывы в Славуте: что известно об обстреле 25.10.2023

По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, враг уже четвертые сутки подряд атакует Хмельницкую область.

Городской голова Славуты Василий Сидор сообщил, что ночью 25 октября, во время воздушной тревоги, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Есть много повреждений в Славутской громаде. На местах начали работать все соответствующие службы, всем пострадавшим оказывается помощь.

Кроме того, по его словам, 25 октября в громаде приостановили учебный процесс в образовательных учреждениях. Он рассказал Суспільному, что 22 учебных заведения в Славутской общине получили повреждения в результате ночной атаки со стороны России. По его словам, в Славуте нет ни одного учебного заведения, которого бы не задела взрывная волна этой ночью.

В ГСЧС показали один из классов безопасности, который пострадал в одной из школ.

Взрывы в Славуте 25 октября: значительные повреждения города и десятки пострадавших — обновлено / 2 Фотографии

В медучреждениях находятся 20 пострадавших с разными степенями повреждений, имеются тяжелые случаи.

Славута на карте

Сергей Тюрин говорит, что прошлой ночью в Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли ущерба во время падения обломков.

Но, к сожалению, в Шепетовском районе в результате сбивания вражеских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.

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Работа ППО 25 октября 2023

В ПС ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября 2023 года российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления, применив 11 ударных БпЛА типа Shahed.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 11 Shahed-136/131.

Включение со Славуты

Враг постоянно наносит удары по мирным объектам, от которых страдают и гибнут люди. Ранее мы рассказывали об обстреле кафе в Степовской громаде Николаевской области.

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