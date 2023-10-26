Война в Украине

Взрывы в Славуте 25 октября: значительные повреждения города и десятки пострадавших — обновлено

Богдана Макалюк, журналист сайта 26 октября 2023, 08:45
Славута: вибухи сьогодні 25 жовтня 2023 — що відомо
Фото: Unsplash

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