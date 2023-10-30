Карта бойових дій 30 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 30 жовтня 2023 року наближає нас до дня перемоги над російськими загарбниками, однак для цього всім нам треба зробити ще дуже багато. Не варто забувати, що війна триває не десь далеко, а на нашій землі, у нашому домі.
Тож починай свій ранок з донату у перевірені збори, а якщо знаходиш у собі сміливість — приєднуйся до боротьби з росіянами.
Про останні новини з фронту, просування наших військ та ситуацію у ворога, розповідає Генштаб та інтерактивні карти експертів.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що 29 жовтня українські війська просунулися під Бахмутом в умовах продовження наступальних дій поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
28 жовтня російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки, але не здобули підтверджених територіальних просувань.
Російські сили також продовжували локалізовані атаки на захід і південний захід від лінії міста Донецьк, але не зробили підтверджених наступів.
Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також, у ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих дронів.
Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новоселівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Веселе, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника.
Зранку ворог також атакував Одесу та околиці міста. Що відомо про атаку на Одещину, читай в іншому матеріалі.
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