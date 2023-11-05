От ТЦК до воинской части: как проходит базовая общевоенная подготовка и кому она нужна

В Украине идет мобилизация, военные отмечают — никаких волн нет, укомплектование подразделений происходит с начала полномасштабного вторжения России и не прекращается.

Первый этап подготовки военнообязанных — в учебном центре. В течение месяца каждый с боевым опытом или без него должен отработать с инструкторами новые реалии боевых действий. Ведь большая война изменила и правила подготовки.

Любой украинец может попасть на фронт — для этого нужно только прийти в ТЦК. Это центр подготовки подразделений, и здесь обучают азам военной службы.

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В наше подразделение поступают военнослужащие — те, которые мобилизованы буквально вчера-позавчера, а также проходящие службу в боевых частях, но не имеющие базовой общей военной подготовки, — рассказывает один из работников ТЦК.

На обучении проходят такие темы, как разведка, маскировка. Инструктор рассказывает азы, необходимые каждому солдату, независимо от вида и рода деятельности. Раньше это называлось КМБ — курс молодого бойца, сейчас это БОВП — базовая общевоинская подготовка. Так в чем же разница?

Во-первых, КМБ проходили офицеры и сержанты, не имевшие никакого боевого опыта. Во-вторых, это все было по книге. Курс БОВП (даже командование, офицеры, инструкторы, сержанты) — все с боевым опытом — вносят какие-то свои корректировки.

Солдаты готовятся к обороне ВОПа — это один из элементов контрольно-тактической задачи. Три дня ребята проводят в поле. Эти три дня ребята показывают, чему они научились на тренировках за месяц. За эти три дня они должны сдать экзамен и получить базовую общевоенную подготовку.

После прохождения БОВП солдат попадает в часть и там уже выбирают, на какой специальности он или она будет работать.

Напомним, ранее мы показывали работу подразделения Ахиллес ударными беспилотниками.

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