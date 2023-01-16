Украина

Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 января 2023, 19:00
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