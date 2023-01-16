Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас

Ситуация на Восточном отрезке фронта остается очень тяжелой, но контролируемой со стороны ВСУ. Активные бои продолжаются в районе Соледара и в окрестностях Кременной, где ВСУ не дают врагу возможности закрепиться для обороны города.

Ситуация на Бахмутском направлении остается тяжелой, хотя основной упор боевых действий сместился на Соледар. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на Востоке.

Ситуация в Луганской области сегодня

По словам Гайдая, в районе Сватового и Кременной оккупанты закрыли города на въезд и выезд, а коллаборанты бегут в соседние города. Чем ближе линия фронта, тем жестче россияне относятся к местным.

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Наше военное руководство видит карту боевых действий и резервы, подвозимые россиянами, понимает их планы и действует на опережение, — сказал глава Луганской ОВА.

Россияне сообщают, что готовят полномасштабное наступление по всем направлениям. Это может являться частью информационной операции. Сергей Гайдай сообщает, что России после мобилизации потребуется определенное время на подготовку новых военных. Хотя бы полтора – два месяца.

— Они физически не могут накопить большое количество бойцов, чтобы провести наступление по всем направлениям, — отмечает он.

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Что происходит в Соледаре и Бахмуте

В Соледаре продолжаются крайне сложные бои. В сети распространяется информация, что украинские военные отошли из жилых кварталов города. Однако представители Минобороны призывают верить официальной информации Генштаба. Сержант 24-й ОМБр Ярослав Николин говорит, что в Соледаре украинские военные вынуждены были перегруппироваться.

Подразделение Ярослава находится в Бахмуте. Мужчина сообщает, что враг пытается давить сразу с двух сторон: с севера и юга в районе Клещеевки.

Оккупанты пытаются создать определенное оперативное окружение Бахмута, но я уверен, что им это не удастся. Пока нет никаких предпосылок для создания такой ситуации, — сообщает Ярослав.

По его словам, россияне продолжают использовать тактику непрерывных атак, но время от времени меняют их направление.

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