Залп до 44 ракет в Черном море. К чему готовится РФ — анализирует Гуменюк

Руководительница пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк во время телемарафона рассказала о возможности новой массированной ракетной атаки РФ. Смотри в нашем материале, сколько ракетоносителей сейчас в море и грозит ли это ударом.

Наталья Гуменюк про вероятность новой ракетной атаки РФ

— По состоянию на вечер 16 января РФ вывела в Черное море 17 кораблей, из которых шесть — ракетоносители. Известно, что российская подлодка вчера посещала пункт базирования, что может свидетельствовать о дополнительном переснаряжении, — говорит Гуменюк.

Сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех шести ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, до 44 ракет, — говорит Наталья Гуменюк.

Это означает, что ракетная опасность остается актуальной. Количество кораблей, снаряжение и боевые дежурства на позициях свидетельствуют о возможности новых ракетных атак.

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Самый большой залп, зафиксированный в течение войны, 48 ракет, готовых к пуску. Сейчас показатель в 44 ракеты близок к антирекорду.

Ситуация на южном фронте 17 января 2023

По словам Натальи Гуменюк, Россия продолжает подлые обстрелы, в частности, мирных населенных пунктов. С Кинбурнской косы ночью враг обстрелял Очаков, есть погибший. Разрушения уточняются.

Целью таких ударов по мирному населению является психологическое давление и ограничение развития зерновой сделки.

Украинская огневая работа на Юге оказывает существенное влияние на развитие событий, ведь сейчас у российской армии нет постоянного пункта базирования. Лагеря, где они пытаются разместиться, сразу же становятся целью поражения. Российские военные вынуждены постоянно передислоцироваться, что выгодно ВСУ.

Раньше мы рассказывали, что сейчас происходит в Соледаре.

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