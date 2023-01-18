Рани не встигають загоюватись — як живе понівечений Бахмут сьогодні

Напередодні двоє людей загинули внаслідок ворожих обстрілів Бахмута та Сєверного на Донеччині. Ще одного цивільного поранено. Про це повідомляють у Донецькій ОВА.

Російська армія продовжує вести вогонь по прифронтових і тилових містах області. А на околицях Бахмута та Соледара і далі тривають важкі бої.

Уся лінія фронту у вогні. Більшість своїх снарядів росіяни спрямовують на мирне населення. Загарбники активно накривають прифронтові населені пункти з важкої артилерії.

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Попри велику кількість росіян, ЗСУ намагаються нищити ворога та не давати йому просуватись уперед. Біля Соледара наші захисники ліквідували до 50 ворожих вояк.

Дивовижну роботу українські військові демонструють і біля Бахмута. Місто в суцільних ранах, які просто не встигають загоюватись. Та попри все Україна гідно тримає оборону.

Тяжко, але наші хлопці міцні. Я впевнений, що вони витримають усе, — каже боєць бригади швидкого реагування НГУ Май.

Дивись, що розповів командир відділення 24 ОМБ, молодший сержант Ярослав Ніколін про ситуацію на Бахмутському відрізку фронту зараз.

Детальніше про ситуацію на фронті тобі розкаже карта бойових дій в Україні.

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